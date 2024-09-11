PS5 Pro 香港行貨售價$5780｜根據PlayStationHK 香港官方facebook發表，香港版PS5 Pro 主機定價為＄5780，鐵定11月7日全球同步發售、9月26起接受預訂。早前 SIE 於 YouTube 公開 PS5 Pro 宣傳影片，介紹新機外觀、售價、發售日等情報，更表示了PS5 Pro 強化版主機三大「Big 3」硬件性能強化特點！片中以PS5 Pro主機運行多款PS5遊戲如《蜘蛛俠2》、《FFVII 重生》、《Last of US 2》、《劍星》、《跑車浪漫旅 GT7》、《地平線西域禁地》《Demon’s Souls》《霍格華茲的傳承》，畫面變得更流暢、光追更靚、細節更精美。



官方facebook提供的連結，並不是PS5 Pro 專頁，只為一般PS系列硬件的銷售點，包括4個網店online shop：百老匯、APITA UNY eShop、csl 及Sony 自家網店。另外亦會於全線PlayStation Authorized Dealer發售。

PS5 Pro 11月發售賣700美元

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而從PS香港fb可見，官圖片的PS5 Pro 似乎比原版主機更高/長

外型．售價主部被網媒估中

一如早前網民在30周年紀念圖中發現的「隱藏彩蛋」所見，PS5 Pro 外觀與原版相當似，但機中間追加了3條深坑。而定價亦如早前爆料所指，為699.99美元、11萬9980日圓。（PS5 Pro 將於2024年11月7日發售／不包括垂直擺設機架）

PS5 Pro 11月發售賣700美元（不包括垂直擺設機架）

PS5和PS4的首席架構師 Mark Cerny 以「BIG 3」去介紹PS5 Pro 主機的強化之處：包括「更強大 GPU」「更高效 光線追蹤」「AI 導向 圖像升級（AI-Driven Upscaling）」。其公開了PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) 升級解像技術。

3大硬件性能強化特點全公開

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