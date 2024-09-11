PS5 Pro 發表．11月7日發售、售價699.99美元！PS5改良版主機終於出場、9月10 日晚上11時SIE 於 YouTube 公開9分鐘長的PS5 Pro 宣傳影片（本文附直播連結），除公開新機外觀、售價、發售日等情報，更表示了PS5 Pro 強化版主機三大「Big 3」硬件性能強化特點！還公開了多款已發售PS5遊戲如《蜘蛛俠2》、《FFVII 重新》、《Last of US 2》、《劍星》、《跑車浪漫旅 GT7》、《地平線西域禁地》《Demon’s Souls》《霍格華茲的傳承 》於新硬件上運行的示範影片，畫面變得更流暢、光追更靚、細節更精美。



PS5 Pro 11月發售賣700美元

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而從PS香港fb可見，官圖片的PS5 Pro 似乎比原版主機更高/長

外型．售價主部被網媒估中

一如早前網民在30周年紀念圖中發現的「隱藏彩蛋」所見，PS5 Pro 外觀與原版相當似，但機中間追加了3條深坑。而定價亦如早前爆料所指，為699.99美元、11萬9980日圓。預計香港售價約為$5699。（PS5 Pro 將於2024年11月7日發售／不包括垂直擺設機架）

PS5 Pro 11月發售賣700美元（不包括垂直擺設機架）

PS5和PS4的首席架構師 Mark Cerny 以「BIG 3」去介紹PS5 Pro 主機的強化之處：包括「更強大 GPU」「更高效 光線追蹤」「AI 導向 圖像升級（AI-Driven Upscaling）」。其公開了PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) 升級解像技術。

3大硬件性能強化特點全公開

更大的GPU：PS5 Pro 的 GPU 相比現行 PS5，計算單元數增加67%，GPU記憶體提升28%。光線追蹤功能也得到加強，速度可達現行PS5的2至3倍。從試片可見，玩《最後生還者2》，PS5 Pro 的跑動畫面更流暢。

更大的GPU

玩《最後生還者2》，PS5 Pro 的跑動畫面更流暢。

其他PS5 VS PS5 Pro 畫面比較

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進化版光追：當然是指新機在光線跟蹤的細節比原版機更精美。

進化版光追

進化版光追

進化版光追

AI驅動畫面倍線：名為「PSSR」的全新人工智能學習畫面倍線功能，利用機械學習技術進行AI升級，顯著提升影像細節，實現更清晰的畫面，看試片《蜘蛛俠2》中，背景上的車／樓房都更加sharp。

AI驅動畫面倍線

AI驅動畫面倍線

3大硬件性能強化特點全公開

暫時未公布有任何PS5 Pro 專用遊戲，不過就有一條幾分鐘的精華，是以PS5 Pro 去玩原有的PS5 遊戲，當中有《蜘蛛俠2》、《劍星》、《FFVII Rebirth 》、《Last of US 2》、《跑車浪漫旅 GT7》、《地平線西域禁地》等。官方指，將來會推出印有「PS5 Pro Enhanced」標記的新作，即能以PS5 Pro發揮遊戲全部潛能，而大量舊作亦會陸續免費更新，以支援PS5 Pro。

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PS5 Pro 加強版 主機流出

SIE為慶祝 PlayStation 主機誕生 30 周年，今日（6日）在官方部落格公開了「PlayStation 30周年」主視覺圖，並宣布將在今年內推出一系列慶祝活動。不過明眼人卻醉翁之意不在酒，網民在主視覺圖中驚見疑似PS5 Pro 加強版 主機，以及真正的薄版主機「PS5 Slim」的外觀！

PlayStation 主機誕生 30 周年主視覺圖

PS5 Pro 將擁有 2TB 儲存空間

有外國播客指，曾看過 PS5 Pro 開發人員套件，確認新機將擁有 2TB 儲存空間。他亦指出，微軟同樣將會開發具有 2TB 儲存空間的 Xbox Series X 新機法。此外，PS5 Pro 基板上的電晶體(Transistor)數量將會增加，系統似乎會更安靜，產生的熱量更少。