《咒術迴戰》繼續打復活賽 會有五條老師？作者暗示有第二部可能
撰文：COOL潮流生活網
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由芥見下下創作的人氣漫畫《咒術迴戰》將在 9 月 30 日（一）發行的《週刊少年Jump》第 44 期迎來最終回，而這部連載 6 年之久的作品最終就會定格在 271 話。
目前離結局僅剩下兩話，讀者們實在很難想像故事到底會怎麼收尾。
以下內容含有原作漫畫劇透，請讀者斟酌觀看。
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270 話的標題名稱為「夢の終わり」，這一話的訊息量不多，比較大的爆點就是「高羽史彥」確定存活，而與他對話的人從髮型與穿著看來是「夏油傑」，臉部的話被獨眼貓透過背景、對話框巧妙檔住，所以也可能只是個外表像的路人而已。
真夏油早在新宿百鬼夜行一戰中被五條悟所殺，後續身軀被「羂索」佔據，成為大家熟悉的假夏油，最終假夏油是被乙骨憂太從後方突襲擊斃。
而下一話就是最終話，難道五條老師真的會在最後一話復活嗎？
此外，比 270、271 話更值得矚目的是，獨眼貓將在下一期的《週刊少年Jump》第 44 期中公開重磅消息，依照 270 話的內容，再開《咒術迴戰》第二部的可能性是有的。
另外兩種可能性是，（1）重磅消息只是全球人氣投票（跟當初《我的英雄學院》完結時一樣）（2）推出類似於《東京都立咒術高等專門學校》（咒術迴戰 0）的外傳，之後又可以再劇場版動畫化賺一波。
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