《咒術迴戰》完結倒數與《獵人》再起航　黑鯨航行8年到哪裏了？

早前，Jump 官方突發宣布《咒術迴戰》漫畫將在 9 月 30 日（一）發行的《週刊少年Jump》第 44 期迎來最後一集，最終話數定格在 271，也就是說距離完結，僅剩最後的「五話」。



同時冨樫義博的《HUNTER×HUNTER 獵人》也確認連載再開，讓廣大的漫迷處於一個不知道是該哭還是該笑的狀態。

《HUNTER×HUNTER 獵人》與《咒術迴戰》

稍早，官方又同步公開了《咒術迴戰》最終五話、《HUNTER×HUNTER 獵人》連載再開的 PV，有興趣的粉絲可以點擊上方的影片進行觀賞。而喜愛《週刊少年Jump》的粉絲一定都有注意到一件事，那就是酷拉皮卡（港譯：古勒比加）再度達成成就，那就是在「黑鯨號」上見證一部大作的開始與結束。

酷拉皮卡下船的那一天我們能看到嗎？

根據《HUNTER×HUNTER 獵人》漫畫劇情，酷拉皮卡是在 358 話的《前夜》中登上黑鯨號，而這話刊載時間是在 2016 年 6 月 20 日，而咒術則是從 2018 年 3 月 5 日開始連載，預計在 2024 年 9 月 30 日完結，這期間酷拉皮卡都還未下船。

那除了咒術之外，酷拉皮卡還在船上見證哪些作品的開始與結束呢？答案是：《約定的夢幻島》（2016 年～2020 年），另外像是《搖曳莊的幽奈小姐》、《鬼滅之刃》同樣都是在 2016 年展開連載，可惜他們開始連載的時間都比酷拉皮卡上船早了幾個月。

如果只算酷拉皮卡在船上看到哪些 Jump 大作完結，那可就多了，包含：《BLEACH》、《銀魂》、《美食獵人》、《偽戀》、《排球少年!!》、《齊木楠雄的Ψ難》、《食戟之靈》、《Dr.STONE 新石紀》以及《我的英雄學院》。

另一個有趣的小知識，黑鯨號預計航向目的地，僅需要「兩個月」左右，但在現實中它卻已在海上航行了 8 年之久，目前尚不曉得這次重新連載，能否看到酷拉皮卡下船的史詩級畫面。

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