PlayStation 30週年限量PS5、Portal、Dualsense套裝購買詳情｜早前PlayStation為了慶祝PlayStation 30週年，推出一系列30週年限量系列產品，讓玩家一同回溯經典。雖然早前Sony推出抽籤，但中籤率十分低，相信不少玩家都未能成功購入。最近豐澤推出抽籤活動，包括PS5 Pro & PlayStation 30 週年限量系列商品，有興趣一定要留意這一次最後機會。



今次易賞錢會員限定 PS5 Pro & PlayStation 30 週年限量系列商品抽籤購買登記活動，登記期由即日起至10月28日（一般版PS5 Pro）／ 11月12日（30週年限量版系列）。當中包括PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包 遊戲主機 ($3,280)、PlayStation Portal 遙控遊玩機－30週年限量版 ($1,748)以及PlayStation DualSense無線控制器－30週年限量版 遊戲手掣 ($628)。

今次抽籤活動只限易賞錢會員參加，易賞錢會員均可以參與是次抽籤活動, 成功登記會員沒有額外消費均可獲得一次基本抽籤機會 。

PS5 Pro抽籤結果將於11月4日(一)在豐澤eShop內公佈，查閱時間截至2024年11月7日23:59；PlayStation 30 週年限量系列商品抽籤結果將於11月20日(三)在豐澤eShop內公佈，查閱時間截至2024年11月23日23:59。

登記圖文解說👇👇👇

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記得在Fortress app內開啟通知功能，要不然抽中都不知道。

PS5數位版 - 30週年限量版：設計別具時代感

PlayStation 30週年限量版PS5數位版延續了同樣的復古風格設計，1TB SSD容量滿足玩家需求。除主機外，組合包內還包含DualSense無線控制器、主機護蓋等限量配件，以及一系列獨特收藏品，為玩家帶來屬於PlayStation的歷史感。

PlayStation Portal - 30週年限量版：遊戲隨心而逐

PlayStation Portal遙控遊玩機，讓玩家可以隨時隨地透過手機或平板遙控PS5主機進行遊戲。這款30週年限量版搭載了經典PlayStation元素設計，為玩家帶來更便攜的遊戲體驗。

DualSense無線控制器 - 30週年限量版：經典重現

DualSense無線控制器是PS5主機的標配手柄，30週年限量版則以黑灰雙色方案重塑了經典PlayStation設計，讓玩家重溫那份熟悉的手感。

如何購買PlayStation 30週年限量系列?

抽籤連結：https://survey.aswatson.net/WISE/index.php/551463/lang-zh-Hant-HK