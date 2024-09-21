《黑神話：悟空》熱賣2000萬份 首個DLC預期將於2025這時候推出
撰文：COOL潮流生活網
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《黑神話：悟空》絕對是 2024 年遊戲圈最大的驚奇，根據分析師透露，這款作品目前為止已賣出了 2,000 萬份左右，而整體銷售在中國大概就佔了 70% 以上的。有如此好的成績，遊戲科學（Game Science）當然也在加緊製作 DLC 及續作了！而它的首個 DLC 似乎也不會讓玩家等太久！？
首個 DLC 將在明年初發布！
聽說遊戲科學最初在設計《黑神話：悟空》時，預計是要做到 12～13 個章節，但由於後期預算越來越吃緊的關係，最後只能先推出現在這個版本（6 個章節）。所以玩家們也推測，DLC 內容就是要補足那些伏筆以及仍有懸念的故事。
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而近日，中國遊戲產業分析師丹尼爾·卡米洛（Daniel Camilo）表示他根據非常可靠的第一手消息得知，《黑神話：悟空》的首個 DLC 將在 2025 的農曆新年前發布。
明年的農曆新年將從 1 月 25 日開始，持續至 2 月 2 日，也就是發售時間可能是 1 月底。 另外，丹尼爾也提到，《黑神話：悟空》實體版目前仍沒有任何消息，看來遊戲科學目前是將重心都用在開發 DLC 上了。
《黑神話：悟空》遊戲畫面
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