Pokemon TCG Pocket 擲硬幣Bug！實測連續5次必中正面 破壞平衡
撰文：陳錦洪
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Pokemon TCG Pocket 擲硬幣Bug！PTCG Pocket 一個嚴重的Bug近日了玩家群中迅速引發熱議，有網民發現竟有方法大幅增加擲硬幣（擲銀仔）開出正面的機率，嚴重影響遊戲平衡，因為大多數卡擲中正面的加乘效果都很大。
起初在 X 上一名網友 @Rockbell_Poke 分享，懷疑發現了《Pokemon TCG Pocket》的bug，後續被 YouTuber flat- 分享出去大量玩家關注。
方法如下：
1）在擲硬幣時，手指按實硬幣輕推至最高
2）向左移一點點
3）以最輕力度往正前（正上）方擲，就會很大機會擲中正面。
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記者實測成功率驚人！
看到這個方法之後，記者使用引夢貘人的睡眠效果，實測發現竟連續五次成功，讓對手戰鬥區的寶可夢睡眠！在這個方法曝光之後，在天梯也發現越來越多精靈訓練員，在摘硬幣時比以往大大增加擲中正面的機會，因此嚴重影響遊戲的平衡性。
目前，小霞、閃電鳥、嗄拉嗄拉、椰蛋樹、引夢貘人、火焰鳥等都非常依賴擲硬幣，有沒有正面的效果也差天共地，因此，如官方還不盡快修復漏洞的話，將引來大量玩家不滿。