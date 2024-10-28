Netflix高達人氣高、新手入坑 Gundam 動畫6大推薦｜Netflix《機動戰士高達：復仇的安魂曲》網上風評兩極，但無論如何已成功拉高了高達的全球人氣，記者身邊都有很多平時不看高達的人，忽然討論起Gundam。更多人問我：「睇完晒喇、我想繼續睇其他高達、應該揀邊套入坑？」

Netflix《機動戰士高達：復仇的安魂曲》

U.C.高達入坑作品推薦

《機動戰士高達》（人稱First Gundam／元祖高達）動畫誕生於1979年，故事發生在虛構的宇宙世紀（Universal Century，簡稱U.C.），及後任何以這個世界觀開拍的續集／外傳，包括Netflix《機動戰士高達：復仇的安魂曲》，都被列入「U.C.系列」。

《高達》重製版電影三部曲

繼續看高達前，最好當然看原作打打根基，如果你想知多一點點自護／聯邦為何要開戰，可以收睇Netflix上都能找到的《高達》重製版電影三部曲，它的集數比TV版少，簡而清更是重新繪製，畫質出色得多。

《高達》重製版電影三部曲

戰場小品：《第08小隊》

初代高達故事引申出好多外傳，比如《復仇》發生在地球戰役，集中講小戰場上的士兵心聲，如果你對這類情感豐富的小品感興趣，可以試試看《機動戰士高達：第08小隊》，故事主角天田士郎曾目睹自護殺人不眨眼的惡行，但他參戰目的並非想報仇，而是想盡快終結戰爭，更與自護那邊的女兵發展了一段《羅密歐與茱麗葉》式的悲戀。

戰場小品：《第08小隊》

自護兵角度出發：《0080 口袋裡的戰爭》

初代高達是從聯邦軍為主角，而Netflix《復仇》就相反從自護一方的角度出發，在他們眼中高達是戰場上虐殺友軍，刀槍不入的「白色惡魔」。如果你想再看以自護軍為主角，高達反而是敵人的作品，就要揀《0080 口袋裡的戰爭》，尤其建議聖誕前睇。

自護兵角度出發：《0080 口袋裡的戰爭》

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「非U.C.」系高達入坑作品推薦

而隨著《高達》的作品數量愈來愈多，後來又發展出一批與「U.C.系列」完全無關，只取用人型兵器「機動戰士」，主角最強機體也稱為「高達」這兩個要點，其餘的故事人物都是平行時空，獨立發展。現在也來推薦一些「非U.C.」系的高達作品。

機動戰士高達SEED HD Remaster

個人認為「非U.C.」系的高達作品中，同樣以地球聯邦 vs 太空殖民勢力的二元對立為主幹的《機動戰士高達SEED》是最完整、最容易入門。作品生於2002年故事設定、角色設計及機體風格都不會太過氣。尤其因為BANDAI的gundam info YouTube頻道正免費上架了重製修整版「機動戰士高達SEED HD Remaster版」，絕對是收看的好時機。

機動戰士高達SEED HD Remaster

Netflix 獨佔最新電影《SEED Freedom》

如果你睇完《高達SEED》很滿意，可以另外找續編《SEED Destiny》，以及最新的電影版《SEED Freedom》，後者香港區得Netflix獨有！

Netflix 獨佔最新電影《SEED Freedom》

女人當自強《高達水星的魔女》

《復仇》女主角索拉利雖然不是高達駕駛員，但卻是少數《高達》作品的女性第一主角，如果你喜歡看強大而溫柔的女性駕駛機動戰士，一定要睇Netflix快將下架的《高達水星的魔女》。《水星》並非戰爭故事，但不乏精彩的機動戰士對戰，兩位女主角蘇萊塔和米奧琳涅相信會比索拉利更討人喜歡。