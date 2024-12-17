桃太郎電鐵中文版 昭和平成令和也是定番！Asia Edition｜以日本童話桃太郎為主題的棋盤多人遊戲，自88年誕生以為長青不滅，全因這多人同玩game內有大量一發逆轉、一鋪清袋、互相傷害、損人不利己的能力卡玩法，根本係日本最傷友情派對game！在香港之所以人氣不足，完全是因為從未推出過官方中文版。如今廠方終於將2023年最新作《桃太郎電鐵 昭和平成令和也是定番！》中文化，全部對白都有中文字幕，各種特別卡的能力都以中文清楚列明，終可找不懂日文的朋友一齊玩，互相傷害喇！



你可以不玩．但一定要請朋友玩

《桃太郎電鐵》是以成為「大車大亨」為目標的「雙六」多人同玩棋盤game，每一回合開始前，都會隨機從日本／世界地圖中挑選一個目的地，玩家要擲雙骰決定火車步行格數，鬥快駛向目的地，路途上可在各大城市購買產業資產，令公司收入不斷增加，到季尾埋單選出最有錢的勝利者。

桃太郎電鐵中文版 昭和平成令和也是定番！Asia Edition

這款中文版加送了一部限定 SL 列車「桃鐵龍號」。

玩家要擲雙骰決定火車步行格數，鬥快駛向目的地。

公司收入不斷增加，到季尾埋單選出最有錢的勝利者。

新幹線卡加速前進．更有邪惡卡將對手發配邊疆

《桃太郎電鐵》最好玩就是各種別開生面的卡牌，類別包羅萬有，比如最基本用以增加步行格數的特急／新幹線卡，最高可加到一次擲10粒骰。另外還有抵擋災厄（可避開下文會提及的貧窮神），強搶對手卡牌，記者最喜歡一張可以令隨機玩家踢到距離終回最遠地方的卡牌，真的是損人不利己，自己贏唔到，都要令對手輸，有機會靠一張卡扭轉形勢。

最基本的特急／新幹線卡可以將雙骰加到3粒至10粒

你好玩唔玩、玩屎？

日本鐵道之旅．了解各地風土物產

上文都提過，遊戲重點是多抵達大城市，購買重點物產和當地生意，錢搵錢發大達，比如去到大阪就買章魚燒鋪、去北海道就買奶農業，從中了解到不少日本風土人氣。今集Switch版更加入很多不同地區的特殊event，比如去到天保生，就會見到日本主代戰神源義經習的故事，喜歡日本文化的人一定開心。

每一回合開始前，都會隨機從日本／世界地圖中挑選一個目的地。

遊戲重點是多抵達大城市，購買重點物產和當地生意，錢搵錢發大達

新加天侯變化．感受日本四季之美

Switch版本身，連人物設計、動畫的表現手法都是為平成時代全面更新，地圖會根據12個月分不斷改變，Switch版又加入新的天侯影響比如打風影響行車等新元素。令玩家在打機時尤如去了日本，感受四季之美。

玩家在打機時尤如去了日本，感受四季之美。

Switch版加入新的天侯影響比如打風影響行車等新元素

與神同行．小心貧窮神

成隻game最得人驚的地方不是能力卡，而是另一個神明系統，包括日本財神大黑天，小天使、小惡魔及貧窮神，前者會不斷向你送錢送卡；反相被貧窮神上身後會不斷跌錢，跌到要變賣家產成為「負家產」。擺脫方法就是盡快賺一回合，又或是駛到其他玩家的火車，將它傳給下一人。另外要提一提，game內不時會出現火車大盜，會打劫你手上錢財，所以有錢真的不要慳，買物業好過！（對鬼怪不適用，他們會代你變賣物業）

今集新增的魔王窮神

被貧窮神上身後會不斷跌錢，跌到要變賣家產成為「負家產」。

還有很多不同特殊效果的神明鬼怪。

game內不時會出現火車大盜，會打劫你手上錢財。

多人一齊玩最開心

這遊戲真的只適合多人同玩，online又得、單機4打都得，也可以兩個人一隊share一個車合作玩，唔使幾部火車排隊行太花時間。以前《桃電》下下要玩1年（game入面的1年），真是太長玩到一半會想停；其實game內有個簡單模式，快手玩3個月，仲會特別多道具，加強娛樂性。

多人一齊玩最開心

桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和也是定番！～ Asia Edition

遊戲類型：桌上遊戲／派對

發售日：2024/12/12

廠商：KONAMI

遊玩人數：單機1至4人／連線1至4人

鄰近主機通訊的遊玩人數：2至4人

對應語言：繁體中文／簡體中文／ 英文／日文

支援Nintendo Switch Pro 控制器

售價：實體版／下載版 HKD 310