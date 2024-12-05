京都任天堂博物館直擊｜2人合玩巨型紅白機　抓精靈球入Mario水管

10月2日，任天堂博物館（Nintendo Museum）在京都府宇治市開業。在這裡，觀眾能體驗和瞭解世界遊戲巨頭任天堂的產業發展史。從風靡全球的「紅白機」等家用遊戲機到趣味玩具，任天堂的歷代產品在最新數位技術的注入下重新與大家見面，博物館成為家庭和團隊遊玩的好去處。



回顧明治以來任天堂的發展歷程

由任天堂宇治小倉工廠舊址改建的任天堂博物館，通過產品展示及遊戲體驗等方式，帶觀眾回顧了任天堂自1889（明治22）年以來的發展史。

博物館1樓將熱賣產品和數位技術相結合，推出互動式遊戲體驗，2樓展廳按照不同主題，展出了任天堂的歷代遊戲機和玩具等諸多產品。

10月2日，任天堂博物館在京都府宇治市開業。（nippon.com授權使用）

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2樓分區展出各種遊戲機

乘坐電扶梯來到2樓展廳，映入眼簾的是懸掛在上方的巨型遙控模型，模型有實物9倍大，涵蓋了1983年發售的「紅白機」到最新的Nintendo Switch等12種遊戲機。

遙控模型的下方對應著該款遊戲機的展區，展出了任天堂發售的日本版和北美版遊戲軟體齊聚一堂。同時，Game Boy和Wii等多款遊戲機也特點清晰地呈現在觀眾面前。

玩具琳琅滿目

在「挑戰的時代」展區，觀眾可以看到從家用遊戲機火爆前一直到現在的任天堂產品。比如棋盤遊戲「雙六」，還有其他各式各樣的桌遊及電動玩具，琳琅滿目。從中，我們了解到任天堂在不斷創新發展中秉持的理念——製造給人帶來歡樂的產品。

在體感遊戲專區，使用Wii平衡板和遙控進行鍛煉、玩遊戲的健身遊戲Wii Fit讓人記憶猶新。其實，在這之前，任天堂就銷售過可與主機相連的體感式產品，這些產品在展區都有展示。再向前追溯，在健身遊戲發展的早期，任天堂就進口銷售了扭扭樂等運動全身的玩具產品。通過這些展品，體感遊戲發展的脈絡一目了然。

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數位技術讓遊戲和玩具再放光彩

1樓為遊戲體驗區，目的是讓人們體驗現代技術與昔日產品結合後的遊戲。觀眾可使用門票自帶的10枚金幣，邊玩遊戲邊了解任天堂的產品研發史。

首先進入視野的是巨型遙控體驗區，觀眾可使用相當於實物12倍大小的巨型遙控體驗遊戲。經典遊戲機紅白機、1990年推出的超級任天堂、1996年推出的NINTENDO64、2006年推出的Wii等遊戲機的巨型遙控，均可由兩人一組進行操作，從而開啟一段又一段地遊戲懷舊之旅。

玩紅白機時，一人操控十字鍵，另一人負責AB鍵，兩人邊喊邊打配合。操作B鍵和十字鍵，可讓角色加速前進。體驗Wii遊戲時，通過遙控能感受運動全身的平衡遊戲的樂趣。

在任天堂經典展區，觀眾可從80多款懷舊遊戲軟體中自由選擇一款來玩。

此外，館內還有任天堂在1980年發售的首款掌上遊戲機——Game&Watch的大屏體驗區。體驗區有Game & Watch的首款遊戲《BALL》和經典遊戲《MANHOLE》兩種，玩家可用自己的影子操控進行遊戲體驗。

據統計，Game & Watch的銷量超過4000萬台。Game & Watch版掌上遊戲《DONKEY KONG》推出時，控制方向的十字鍵首次出現在遊戲遙控上，而十字鍵由於操作性優越一直使用至今。館內還有所有遊戲機的展示區。

了解任天堂的初創時期

任天堂靠生產紙牌「花札」起家，是一家創立於明治時代的百年老店。在開展電子遊戲業務前，主營產品除花札外，還有撲克牌、競技歌牌「百人一首」、製作精良的玩具等。在介紹這些創業歷程的「時雨殿展區」，觀眾腳下的巨型螢幕顯示著百人一首的歌牌，用專門的智慧手機可在此對戰一番。

時雨殿這個名字，源自位於京都嵐山的博物館「百人一首殿堂・時雨殿」。這座與任天堂淵源頗深的設施，在任天堂博物館再次綻放光彩。

館內手工室有花札製作體驗，需提前預約。觀眾可從專門的工具套裝選取喜歡的圖案上色，做成花札。博物館還利用數位技術，為外國遊客和初學者設立對戰處，讓他們體驗花札對戰的樂趣。

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體驗玩具的樂趣

館內還有老玩具體驗區，比如1966年的熱銷產品超級怪手，這是一款靠手上操作就能伸縮自如抓取目標的玩具。在博物館內，觀眾可體驗用超級怪手抓取小球然後放進水泥管裡的遊戲。

1969年任天堂推出的「愛情測試儀」是一款極具創意的玩具，它使用感應人體微弱電流的測量儀，給手握在一起的男女測量戀愛度。這在那個日本男女還羞於當眾牽手的時代，一度引發熱議。

在館內的「愛情測試儀展區」，雙方跟隨螢幕的提示，完成各種測試挑戰，就能提高「LOVE度」。

找回童心，釋放壓力

館內還有超級棒球展區和Zapper & Scope展區。超級棒球是任天堂1968年推出的迷你擊球設備，玩家用球棒打擊電動設備彈射出的桌球。在這個專區，觀眾能在室內佈景下享受擊球的樂趣。Zapper & Scope是家用遊戲機紅白機和超級任天堂的配套設備，該專區以1970年代任天堂開的雷射飛碟射擊場為主題風格，為觀眾準備了射擊遊戲，玩家可用光槍射擊《超級瑪利歐》系列中的反派。

本網站編輯部也體驗了一把遊戲。在超級棒球展區用力揮棒，小球擊中後，室內擺設會噹啷落地，家電會閃爍光芒。在此回歸童心暢玩一把，是很好的壓力釋放。在Zapper & Scope展區，扛起光槍對著大螢幕上的角色一通掃射，絕對讓人酣暢淋漓。

27萬種口味的漢堡

館內有一家主題咖啡廳「HATENA 漢堡」，推出了原創漢堡。顧客可在手機上自由搭配肉類和食材，點一個自創漢堡。據介紹，組合方式多達27萬種以上，其中還有為蛋奶素主義的素食者設計的菜單，客人可以根據自己的身體情況選擇食材。

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重視遊戲性與獨創性

在介紹任天堂博物館的官方YouTube中，任天堂代表董事、資深專家宮本茂講到：

「任天堂從創業到現在一百多年，一直致力於製造各種娛樂產品。雖然不同時代製造的產品不一樣，但生產讓一家人都樂在其中的產品這一初衷並未改變。我們想透過任天堂博物館這個平臺，讓大家了解任天堂多年來對遊戲性的堅持，以及在產品開發中對獨創性的重視和執著。」

近年來，任天堂除生產遊戲機和遊戲軟體外，還致力於開發體驗型IP專案，比如打造以任天堂遊戲角色和世界觀為基礎的主題樂園，拍攝IP大電影等。任天堂新的起點，或許就是這座任天堂博物館。

任天堂博物館

地址：京都府宇治市小倉町神樂田56番地

開館時間：上午10點到下午6點（下午4點半後停止入場）

閉館日：星期二（逢節假日改為星期三）、年末年初

票價：成人3300日圓，國中生高中生2200日圓，小學生1100日圓，學齡前兒童免費

門票：預約制（提前3個月抽籤決定）

※不可以Cosplay等形式入館

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