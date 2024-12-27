Switch 2代消息｜硬件效能提升3倍任天堂次世代主機功能備受期待｜傳聞任天堂fans久等7年新一代主機Nintendo Switch 2（暫稱）將於1月發表，除了跟機作品，相比1代 Switch 的性能提升亦特別受到關注，硬件設計的改良、效能提升，Joy-Con 控制器的進化，外媒有各式各樣的新爆料流出，當中有兩個「革新」被罵不進反退！



硬件變化｜分別在於細微處

各討論區、網媒關於 Switch 2代外觀上的傳聞比較一致，均表示外型上分別不算太多，進化都在細節中，包括新按鈕、新底座。有媒體更爆料指Switch 2代的硬件效能將比1代提升三倍，預計將具備能應付最新遊戲的處理能力，在硬體方面有重大突破。

Switch 2代硬件變化｜分別在於細微處

來自配件廠的「劇透」

因為配件廠需要預先知道新機外型，才能同步推出各式「補品」於發售日期間上市，所以多年來配件廠都僧「劇透」很多新機情報。Switch 2 的設計預計將繼承初代 Switch 的基本設計同時進行進化，新型號雖然與現有機型外形相似，但右側 Joy-Con 增加按鈕，座變得更纖薄。

效能提升帶來遊戲體驗的變革

任天堂 Switch 2 據傳具備現行機種約三倍的效能，特別是 12GB RAM 與採用 NVIDIA Tegra 239 CPU 備受矚目。這將一任天堂主機向來性能低下，只靠有創意的自家製作game為賣點，第三廠難以移值／開發複雜度高的大作遊戲，如果Switch 2代傳聞成真，那將突破任天堂硬件的限制，實現順暢運作。此外，支援 NVIDIA 的 DLSS 超解析度技術，預期將大幅提升圖像品質，呈現更逼真的畫面；有條件與競爭對手 PS5 和 Xbox Series X 抗衡。

Switch 2代效能提升帶來遊戲體驗的變革

重新選用LCD 屏幕是一大退步

有傳任天堂發現Steam Deck 等電腦硬件複製了Switch的手提機便利性，且有能力在掌機模式下順暢執行高負載遊戲，成為消費級遊戲的新標準所以任記也將會「翻炒」過來，新機將不必再連接TV dock才能開動高效模式。不過亦有傳為了節省成本，Switch 2代將使用 LCD 屏幕（1代後期已升級至O-LED屏），但這個部分當然是未落實。

Switch 2代「返回原點」使用LCD 屏幕不進反退

TV Mode 將實現子母雙屏

最大的特點是新機連接底座後，屏幕將作為子屏幕，同步繼續顯示畫面。以任天堂向來的巧思，今次改良當然不限於外觀，又將直接關係到使用感受與遊戲體驗；現有用戶能保持熟悉的操作方法，又提供更高便利性與新的可能性，將進一步凸顯 Switch 系列作為家用遊戲機與掌上型遊戲機混合體的魅力。

Switch 2 TV Mode 將實現子母雙屏

Joy-Con 加強連接但定價將非常貴？

現行 Switch 經常被指出有連接不穩定、analog 掣飄移的問題，2代 Joy-Con 除了完全解決這個開始，連接方式亦將改為磁力系統，大幅改善現行機型的嚴重問題，以提高用戶滿意度。此外，Joy-Con 的尺寸和形狀也可能會有所改變。圓潤的設計和稍大的尺寸，將提升長時間遊玩時的舒適度。這將有助於適應不同年齡層和手部大小的用戶。不過有傳新手掣採用磁力系統將可能影響成本，單買Joy-Con的單價將會提高。