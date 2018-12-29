【PS4、PC】Fighting EX Layer 新格鬥、卡牌加持　再推中文版

【Fighting EX Layer PS4、PC】日本遊戲製作團隊ARIKA把源自街機、以Unreal Engine 4開發的新型對戰格鬥遊戲《Fighting EX Layer》，日前追加繁體中文推出。

Fighting EX Layer中文加持

由ARIKA開發、延續《Fighting EX》街機版對戰格鬥系列，《Fighting EX Layer》以Unreal Engine 4重新編寫，令格鬥遊戲的角色、背景及格鬥遊戲流暢度大提升，並配上繁體中文字幕及介面語言，玩家可從12月28日起推出的下載更新後，直接使用繁體中文。

Fighting EX Layer登場角色【點圖放大】

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強氣系統提升能力

《Fighting EX Layer》跟隨街機版，遊戲中設有離線對戰及線上對戰模式，亦有故事模式的單人對CPU的決戰，而輸入指令方面設有PROGRESSIVE模式，以簡化輸入便能放出必殺及大絕，適合格鬥遊戲新手玩家；另外，在《Fighting EX Layer》的必殺技系統，以類似卡牌遊戲的設定，在格鬥比賽中達成條件後將獲得特定卡牌，集齊5張組成「DECK」！可發動名為「強氣」角色追加能力，每個角色追加強氣後，會添加相關技能，隨時改變格鬥對戰戰局！

+ 5 + 4 + 3

陸續追加新角色

H2同時公布，遊戲預定追加3名角色，包括2名為免費及1名收費角色，將於2019年3月末及5月末實裝。

（遊戲售價約HK$ 380，已推出。）