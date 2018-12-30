【 DQ Builders 2 勇者鬥惡龍 創世小玩家2】 20小時中期評測

遊戲動漫
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Dragon Quest Builders 2（勇者鬥惡龍 創世小玩家 2 破壞神席德與空蕩島）的日文版本率先推出，它與Minecraft有何不同？今集比上一集又有何分別？以下同大家遊戲評測：

比Minecraft更豐富的建屋與村落系統

Dragon Quest Builders 2的基本玩法像Minecraft，玩家能自由自在「拆磚」，取得素材並進行合成，變化出另一樣物件再建築。但遊戲的核心卻與Minecraft非常不同，玩家有一條清晰的主線，就是作為禁忌的職業「builder」，無視破壞神教團的威脅進行各個島嶼的復興。途中能與很多熟悉的魔物及村民交流及接下任務，而且有著一個相當出色的建屋系統。透過安放不同的傢俱，能建出像宿屋、倉庫、浴場、廚房、廁所等房間，遊戲系統亦會明確地給予功能性，讓村民自動使用設施。村民亦會有起居飲食，早上起來吃早餐、農務或工作、下午吃午餐，晚上又排隊去浴場再睡覺。整個感覺是Minecraft之餘，又有點牧場物語及開羅Kairosoft遊戲的味道。

收集素材製作各種東西，如是任務需求道具還會標示出來，非常方便

DQ BUILDERS有比Minecraft更豐富及具功能性的建築物系統，亦有獨特又精美的指定設計圖

建好浴場後村民於晚上會排隊沖涼，好像在玩暖暖溫泉鄉

濃厚RPG元素　戰鬥比1更多

Dragon Quest Builders 2有著一條明確主線，隨著進度玩家也能慢慢學會不同的建築機制，與及學到更多可創造物與設計圖。今集更加入了少年シドー隨行，作為一個非常出色的戰鬥伙伴。與Minecraft類似遊戲的戰鬥不怎麼樣，但隨著進度也會學到如蓄力攻擊的技巧，而且BOSS戰往往是要活用建築者能力。此外村落亦經常出現入侵戰，為村民準備好武器一齊開戰，感覺亦很過癮。今作的主線亦非常之長，筆者遊玩了20小時只玩到三島中期，進度約為1/3至1/4左右。因為越玩下去越是學到新東西及看到村落不斷成長、建築物越來越靚，令人玩到不想停下來。

戰鬥並不是主角的專長，但可依賴強力同伴幫手

與村民聯手一齊打boss，還要發揮builders的力量才能嬴

主線可讓村落越變越有規模，越來越多同伴加入

筆者玩約20小時才玩到第三個島，還有兩至三個不同風格的島未開

主線會一步一步教你玩，還會教你製作出大瀑布

相較1代的各種進化

雖然在畫面上看不出來，但2代比1代完成度高了很多，最明顯就是加入風之斗篷，令玩家可以空中滑行又不扣氣力非常之正。其次是建築可高達100層、能潛入水底、可高速衝刺、切換第一身視點、可打斜削Block，以及加入水元素，可製作出河流、瀑布、湖等。此外還有如染色、煮食、建築物自動連結、玻璃等，在中後期更能學得磁石浮版、大跳彈弓、煙花。無論是新功能還是小細節位都比1代更加完整。

今集能夠滑翔天際，移動超方便

能用第一身視點玩，偷看小雲及欣賞建築時很好用

遊戲主線的版圖不是隨機生成，每個島面積都不少，而且還可潛入水中或飛至遠方小島

4人連線及作品欣賞

今集更加入4人連線功能，可與好友或其他人一齊建築，能設定朋友Only及炸彈是否生效等。不過開啟連線功能需先完成二島，需時起碼10小時。此外今集亦有佈告板，可線上觀看其他玩家的相片作品，而且還會定期舉行比賽。只是觀看這個圖廊已經非常有趣，可看到很多精彩或有趣之作品。

連線功能需要完成第二島（約玩12小時）才會開放，可開房叫朋友一齊玩

佈告欄能看到其他玩家的相片，有些驚人建築，又有很多搞笑鏡頭

精選相片集：

+31
+30
+29

Dragon Quest Builders 2（勇者鬥惡龍 創世小玩家 2 破壞神席德與空蕩島）的PS4版已宣布會推出中文版，預計在2019年1月24日推出，不想看日文的話等一等便可玩到。

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