推理迷必玩！紅白機風格遊戲《伊勢志摩不可思議導覽》即將推出

日本Happymeal所開發，Flyhigh Works預定在Nintendo Switch主機上推出下載販售，主打FC紅白機點陣懷舊風的全新文字冒險遊戲《伊勢志摩不可思議導覽 虛假的黑珍珠》（伊勢志摩ミステリー案内 偽りの黒真珠，中文名暫稱），正式宣佈將於2019年1月24日起正式推出下載販售，定價1,000日圓。

《伊勢志摩不可思議導覽 虛假的黑珍珠》遊戲畫面。（Gamebase）

本作為一款以日本伊勢志摩做為舞台，採用老玩家們懷念的FC紅白機常見的點陣畫面與8bit音效設計，讓玩家們可以重溫FC紅白機獨特點陣風格畫面演出魅力的指令選擇式文字冒險遊戲。在遊戲中，故事將會從在東京上野公園發現遊民屍體做為開端，玩家們將扮演負責偵辦此案的刑警，為了解開在案發現場所發現的三顆珍珠背後隱藏的謎團，來到製作這些珍珠的伊勢地方展開搜查行動，解開這次殺人事件背後不為人知的真相——

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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