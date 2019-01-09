高達Figure新系列GUNDAM UNIVERSE　6吋高售3000日圓極親民

2019年新系列「GUNDAM UNIVERSE」：繼MIA、HCM pro、Robot魂和METAL BUILD後，機動戰士高達可動Figure又添新成員，紀念高達40周年，所有機體重新劃一按照世界標準6吋比例製造，售價更是親民抵玩，參考價3000日元。 圖片：鍾世傑、黃正軒攝

TAMASHII NATIONS 在香港發佈全新高達可動figure系列「GUNDAM UNIVERSE」。此項新計劃以6吋身高比例為基礎（與1/144高達模型相約，但無論是18米RX-78、22米Nu Gundam都會畫一為高度），雖然名稱有UNIVERSE字樣，但不單只有正傳UC機體：第一彈元祖RX-78-2 GUNDAM、WING GUNDAM（飛翼高達）及UNICORN GUNADAM (DESTROY MODE)（獨角獸高達 破壞模式）將於6月率先發售；死神高達、報喪女妖及巴巴托司則於10月發售，頭炮6款機已包括《機動戰士高達》、《新機動戰記GUNDAM W》、《機動戰士高達UC》和《機動戰士高達鐵血的孤兒》等不同世代人氣陣容，各售3,000日元（折合約港幣210元），跟其他系列之可動figure比較，確是相對親民。

「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第一彈包括元祖之RX-78-2 GUNDAM、WING GUNDAM（飛翼高達）及UNICORN GUNADAM (DESTROY MODE)（獨角獸高達（破壞模式））將於6月率先發售，售價3,000日元（折合約港幣210元）。

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而第二彈「GUNDAM UNIVERSE」包括UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (DESTROY MODE) （獨角獸高達二號機報喪女妖（破壞模式））、GUNDAM BARBATOS（巴巴托司高達）及GUNDAM DEATHSCYTHE（死神高達）將於10月發售，也是賣3,000日元。

記招當中不能接觸玩具，新聞稿有表示使用「Diecast」金屬材料，但以記者肉眼所見，物料應該跟Robot魂相約，所以估計金屬是用於骨架，增強Figure的厚重手感。但塑膠外甲分件似乎比Robot魂來得少，比如前臂、小腿好像都是「一件過」，改為以全新DCT數碼上色技術去重現精細，例如獨角獸高達的背部「血紅紋」感應骨架，於Robot魂經常「留白」處理，在GUNDAM UNIVERSE中則忠實地保留下來，「GUNDAM UNIVERSE」又玩具尺寸加高，也有利玩家用gundam marker上色增添細節，

「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (DESTROY MODE) （獨角獸高達二號機報喪女妖（破壞模式））。

「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之GUNDAM DEATHSCYTHE（死神高達）。

「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之GUNDAM BARBATOS（巴巴托司高達）。

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同場仲有KERORO魂／魔神英雄傳／龍珠超電影SHF

BANDAI同場公佈多款2019年新品。不經不覺吉崎觀音的搞笑漫畫《KERORO 軍曹》也接近20周年，新作《超KERORO 軍曹UC激鬥!! KERORO 機器人大決戰》連載在即，BANDAI推出KERORO 魂機器人系列，共有KEROROROBO UC（5月發售，4,860日元未含稅）及TAMAMAROBO UC（6月發售，5,940日元未含稅）兩款軍用試作機體。

以ABS及PVC製造之Figure可以分成「普通模式」、「ULTRA COOL模式（UC）」同「危險模式（D）」三段變形，透過更換各種設備至駕駛艙上來完成，玩味十足。

BANDAI推出KERORO 魂機器人系列，共有KEROROROBO UC及TAMAMAROBO UC兩款軍用試作機體。

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龍珠S.H.Figuarts系列主打作有超級撒亞人布洛尼 FULL POWER（4月發售，8,424日元未含稅），總高度達220mm，屬SHF史上最大尺寸之一，將新劇場版中布洛尼超級撒亞人4之綠髮衝冠、肌肉膨漲之究極形態忠實還原。另一勁作「魔人布歐-惡-」（3月發售，7,344日元未含稅）亦不輸蝕，充滿挑釁性的串爆表情、囂張狂態已經值得入手。而超級撒亞神比達及超級撒亞神悟吉塔亦將陸續推出。

龍珠S.H.Figuarts系列。

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魔神英雄傳NXEDGE STYLE系列，已經推出了龍王丸及最新的邪虎丸兩款變型機，接下來3月有劍部武一郎的「戰神丸」（3,780日元未含稅），保留其經典武士形象，由必殺技「野牛十字斬」為開端，劍部刀、刀部刀、隼之刺股等武器配件齊全。飛雲專用主角機「龍神丸」將於5月推出，其餘坐機「空神丸」、「幻神丸」推出日子則尚未公佈。

魔神英雄傳NXEDGE STYLE系列。

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本身係高達迷的Kenny 關智斌（中），跟瑞華行總監呂顥揚（左）及萬代南夢宮亞洲收藏玩具部副總經理高野浩明（右）進行亮燈啟動禮。

本身係高達迷的Kenny 關智斌出席亮燈啟動禮，跟903DJ 阿檸一齊試玩GUNDAM UNIVERSE第一彈Figure。Kenny表示領他入高達坑的啟蒙作品是《新機動戰記GUNDAM W》，所以寧捨鍾意WING GUNDAM。