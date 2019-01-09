高達Figure新系列GUNDAM UNIVERSE　6吋高售3000日圓極親民

2019年新系列「GUNDAM UNIVERSE」：繼MIA、HCM pro、Robot魂和METAL BUILD後，機動戰士高達可動Figure又添新成員，紀念高達40周年，所有機體重新劃一按照世界標準6吋比例製造，售價更是親民抵玩，參考價3000日元。
圖片：鍾世傑、黃正軒攝
TAMASHII NATIONS 在香港發佈全新高達可動figure系列「GUNDAM UNIVERSE」。此項新計劃以6吋身高比例為基礎（與1/144高達模型相約，但無論是18米RX-78、22米Nu Gundam都會畫一為高度），雖然名稱有UNIVERSE字樣，但不單只有正傳UC機體：第一彈元祖RX-78-2 GUNDAM、WING GUNDAM（飛翼高達）及UNICORN GUNADAM (DESTROY MODE)（獨角獸高達 破壞模式）將於6月率先發售；死神高達、報喪女妖及巴巴托司則於10月發售，頭炮6款機已包括《機動戰士高達》、《新機動戰記GUNDAM W》、《機動戰士高達UC》和《機動戰士高達鐵血的孤兒》等不同世代人氣陣容，各售3,000日元（折合約港幣210元），跟其他系列之可動figure比較，確是相對親民。
「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第一彈包括元祖之RX-78-2 GUNDAM、WING GUNDAM（飛翼高達）及UNICORN GUNADAM (DESTROY MODE)（獨角獸高達（破壞模式））將於6月率先發售，售價3,000日元（折合約港幣210元）。
而第二彈「GUNDAM UNIVERSE」包括UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (DESTROY MODE) （獨角獸高達二號機報喪女妖（破壞模式））、GUNDAM BARBATOS（巴巴托司高達）及GUNDAM DEATHSCYTHE（死神高達）將於10月發售，也是賣3,000日元。
記招當中不能接觸玩具，新聞稿有表示使用「Diecast」金屬材料，但以記者肉眼所見，物料應該跟Robot魂相約，所以估計金屬是用於骨架，增強Figure的厚重手感。但塑膠外甲分件似乎比Robot魂來得少，比如前臂、小腿好像都是「一件過」，改為以全新DCT數碼上色技術去重現精細，例如獨角獸高達的背部「血紅紋」感應骨架，於Robot魂經常「留白」處理，在GUNDAM UNIVERSE中則忠實地保留下來，「GUNDAM UNIVERSE」又玩具尺寸加高，也有利玩家用gundam marker上色增添細節，
「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (DESTROY MODE) （獨角獸高達二號機報喪女妖（破壞模式））。
「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之GUNDAM DEATHSCYTHE（死神高達）。
「GUNDAM UNIVERSE」全新高達可動Figure系列第二彈之GUNDAM BARBATOS（巴巴托司高達）。
同場仲有KERORO魂／魔神英雄傳／龍珠超電影SHF
BANDAI同場公佈多款2019年新品。不經不覺吉崎觀音的搞笑漫畫《KERORO 軍曹》也接近20周年，新作《超KERORO 軍曹UC激鬥!! KERORO 機器人大決戰》連載在即，BANDAI推出KERORO 魂機器人系列，共有KEROROROBO UC（5月發售，4,860日元未含稅）及TAMAMAROBO UC（6月發售，5,940日元未含稅）兩款軍用試作機體。
以ABS及PVC製造之Figure可以分成「普通模式」、「ULTRA COOL模式（UC）」同「危險模式（D）」三段變形，透過更換各種設備至駕駛艙上來完成，玩味十足。
BANDAI推出KERORO 魂機器人系列，共有KEROROROBO UC及TAMAMAROBO UC兩款軍用試作機體。
龍珠S.H.Figuarts系列主打作有超級撒亞人布洛尼 FULL POWER（4月發售，8,424日元未含稅），總高度達220mm，屬SHF史上最大尺寸之一，將新劇場版中布洛尼超級撒亞人4之綠髮衝冠、肌肉膨漲之究極形態忠實還原。另一勁作「魔人布歐-惡-」（3月發售，7,344日元未含稅）亦不輸蝕，充滿挑釁性的串爆表情、囂張狂態已經值得入手。而超級撒亞神比達及超級撒亞神悟吉塔亦將陸續推出。
龍珠S.H.Figuarts系列。
魔神英雄傳NXEDGE STYLE系列，已經推出了龍王丸及最新的邪虎丸兩款變型機，接下來3月有劍部武一郎的「戰神丸」（3,780日元未含稅），保留其經典武士形象，由必殺技「野牛十字斬」為開端，劍部刀、刀部刀、隼之刺股等武器配件齊全。飛雲專用主角機「龍神丸」將於5月推出，其餘坐機「空神丸」、「幻神丸」推出日子則尚未公佈。
魔神英雄傳NXEDGE STYLE系列。
本身係高達迷的Kenny 關智斌（中），跟瑞華行總監呂顥揚（左）及萬代南夢宮亞洲收藏玩具部副總經理高野浩明（右）進行亮燈啟動禮。
本身係高達迷的Kenny 關智斌出席亮燈啟動禮，跟903DJ 阿檸一齊試玩GUNDAM UNIVERSE第一彈Figure。Kenny表示領他入高達坑的啟蒙作品是《新機動戰記GUNDAM W》，所以寧捨鍾意WING GUNDAM。
本身係高達迷的Kenny 關智斌出席亮燈啟動禮，跟903DJ 阿檸一齊試玩GUNDAM UNIVERSE第一彈Figure。