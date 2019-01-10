《Ace Combat 7：Skies Unknown》空戰奇兵7　最新官方OP公開

【Ace Combat 7：Skies Unknown / 空戰奇兵7 未知天際】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 1 月 17 日在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，至於繁中版也將同步上市，主打飛行空戰射擊的人氣作《空戰奇兵》系列最新作《空戰奇兵7 未知天際》（Ace Combat 7：Skies Unknown／エースコンバット 7 スカイズ・アンノウン），官方特地公開本作最新 OP 開頭影片讓玩家們欣賞。

作為全球系列累計銷售突破 1,400 萬套以上的人氣空戰飛行射擊遊戲《空戰奇兵》系列最新作七代。在這次遊戲裡，主打「天空革新」的新主題，玩家們除了可以跟之前系列依樣駕駛自己愛機在廣闊天空享受 360 度自由飛行迴轉快感之外，還可以與敵方機體展開最激烈刺激的空中纏鬥對戰！

而且這次遊戲中，除了針對天空各種表現如雲層厚度、細密地形景觀等各方面進行大幅加強，並加入如雲層會因為機體掠過而有變化的高速快感等演出之外，也將會加入讓玩家們因應雲層內外與上下交錯制定戰術等各種戰略性要素，讓玩家們可以藉此體驗更加刺激緊張的戰略性空戰對戰刺激，在劇情方面也大幅提升強化，讓玩家們體驗更加刺激爽快又充滿魅力的《空戰奇兵》樂趣！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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