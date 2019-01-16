【多圖】TGC 2019深川麻衣、若月佑美回歸　聯手坂道系列成員行騷

結合了TOKYO GIRLS COLLECTION一直以來在推廣的「TGC地方創生計畫」的理念，先是從北九州、廣島、富山接着來到了靜岡。以「What’s your GOAL？」（你的終點在哪裡？）為核心概念，日前在日本靜岡北館大展示場所舉辦的「SDGs 推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION（下稱TGC しずおか 2019）」中，來自乃木坂46、欅坂46以及けやき坂46的成員，甚至連已畢業的深川麻衣、若月佑美都有份行show！

坂道系列偶像的成員們各自在不同品牌中擔任模特兒（TGC 2019）

有份行Catwalk做model的成員包括：乃木坂46成員梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、齋藤飛鳥、白石麻衣、松村沙友理、與田祐希；欅坂46成員小林由依、土生瑞穂、渡邊梨加、渡邉理佐，以及けやき坂46成員加藤史帆、小坂菜緒、佐佐木久美、佐佐木美玲、高本彩花共16名成員出席。延續以往的「TOKYO GIRLS COLLECTION」，坂道系列偶像的成員們各自在不同品牌中擔任模特兒，以下是本次「TGC しずおか 2019的」現場靚相！

按圖睇乃木坂46、欅坂46以及けやき坂46一班少女偶像行Show靚相▼

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作為前乃木坂46成員的兩名現役女演員深川麻衣、若月佑美，也在「SHIZUOKA ENSHU-ORIMONO COLLECTION STAGE」的舞台節目中登場，兩位一身各有特色的服裝先是行完一段Catwalk後，也在舞台上表達了自己的感想。若月佑美先是表示「再次的看到這些景色，靜岡不論是富士山也好花也好都非常美，讓我以深為當地人為榮。」

深川麻衣也表示「能夠被非常喜愛的靜岡景色包圍下走着真的讓人很開心！」另外，目前正在與演員安藤サクラ主演的NHK晨間劇『まんぷく』共同演出的深川麻衣被問到心境時說「因為現在是在從事演戲的工作，所以能演出晨間劇是其中一個夢想，雖然很緊張但會加油的！」活動結束後，兩位原本是分開離場，若月佑美在舞台上突然把先走的深川麻衣叫住，結果兩個人挽着對方一起離開，說明兩人關係超Friend子。

深川麻衣、若月佑美以「靜岡人」身份亮相TGC Catwalk Show▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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