把握最後機會下載！學生玩家自製免費PC版《P.T.》將於近期下架　

相信不少喜愛《P.T.》的粉絲都知曉了 Radius Gordello 的大名了吧？該位玩家在 1 月初獨自用 Unreal Engine 4 遊戲引擎重現了已被 KONAMI 下架的《P.T.》，且還加入了支援 VR 遊玩的能力，成了不少玩家所關注的焦點人物。

Radius Gordello 在免費釋出了遊戲近 8 天後，也在近期針對玩家給予的建議和反應做了多項調整，推出了更新修復了各種 Bug 並強化了多項遊戲呈現要素。不過這次的更新也將會是最後一次，Radius Gordello 也表示自己將因為學校開學而進入相當忙碌的階段，預計將無餘力可為該款作品做後續的維護，因此決定在下周將這款《P.T.》下架。

（Gamebase）

他也表示這款自製《P.T.》獲得的關注度遠遠超過他的預期，但對他來說這已算是一個完整的成品，而他也有其他的開發計劃準備要實行，搭上開學會帶來了各種忙碌事務，會做出下架的決定也算是合理的決策。玩家若對於恐怖遊戲或是《P.T.》有興趣，趕快把握機會下載吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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