【奈爾克與傳說之鍊金術士們】四大系列城鎮居民角色大公開！

《鍊金工房》系列新作《奈爾克與傳說之鍊金術士們》今（11）日公開新情報！並宣布於 PlayStation Store 預購實施中！

過去發售的「鍊金工房」系列 19 部作品中的眾多登場人物，也會在本作亮相。共計會有超過 100 名系列人物登場！以下介紹的「薩爾布魯克」「格拉姆納特」「伊莉絲」「瑪那學園」系列登場人物，在本作將會成為城鎮的居民與各位玩家見面。

▼點擊大圖查看更多可成為居民的登場人物！▼

「薩爾布魯克」系列其他登場人物：庫萊斯、路溫、謬羽、舒華爾貝、芙蕾亞、多爾尼耶、艾賽兒、諾爾迪斯。

「瑪那學園」系列其他登場人物：坤納爾、洛克西斯、安娜、穆沛、伊索爾蒂、薇牡

PS STORE預購實施中！

《奈爾克與傳說之鍊金術士們 ～新大地之鍊金工房～》2019 年 1 月 10 日起於 PlayStation Store 開放預購，和奈爾克們一起為造鎮做準備吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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