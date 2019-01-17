Switch版《Fishing Star釣魚之星》1月31日開售　操作真實感提高

【Switch版《Fishing Star釣魚之星》1月31日開售】日本 Gree 宣布，目前正在 iOS／Android 等手機平台推出的旗下人氣釣魚動作遊戲《Fishing Star 釣魚之星》，也將預定於 2019 年 1 月 31 日起正式在全球 Nintendo Switch 主機上推出上市，Switch 名稱將正式定名為《Fishing Star 釣魚之星：世界之旅》（釣りスタ ワールドツアー，中文名暫稱），定價 2,680 日圓。

Gree 之前曾表示，「隨著 2017 年家用遊戲市場規模主機＋硬體合計高達 3917.5 億日圓，而在 2016 年全球遊戲內容市場規模 8 兆 9,977 億日圓中，雖然家用及 PC 實體包裝版遊戲市場只有 1 兆 1,531 億日圓，但包含手機遊戲／PC 下載遊戲／家用主機遊戲數位下載版在內的數位下載遊戲市場方面，卻有高達 7 兆 8,445 億日圓的規模。



因此 Gree 也將改變戰略，主打『引擎×IP×全球』的策略，一邊強化自家遊戲開發引擎，一邊活用自家以外其他共同原作或是其他公司 IP 來進行遊戲開發，並以全球市場為目標來進行推展。同時除了手機之外，也將積極拓展家用遊戲市場，藉此來擴大事業領域，提供玩家們更多優質遊戲體驗。」



而這次官方所發表的這款 Switch 版《Fishing Star 釣魚之星：世界之旅》，即是官方基於上述戰略原則所推出的第一款家用主機遊戲。雖然當初發表之初，原本預定於 2018 年上市，但由於開發時程等問題，最後終於決定於今年 1 月 31 日推出與玩家們見面。

（gamebase）

在這次的 Switch 版中，將會把之前手機版內容大幅度強化調整，並收錄更加擬真，需要掌握時機才能確實釣到大魚的體感動作操作玩法，讓玩家們藉此獲得更多獨特遊戲體驗。同時本作除了將會收錄多達 180 種以上的魚種、70 種以上的各式道具讓玩家們使用之外，還將會對應 Toy-Con 搖桿操作，喜歡手機版與釣魚類型遊戲的玩家們到時可別錯過！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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