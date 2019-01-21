搞笑益智手遊《神迴避3》超燒腦細胞　玩家瘋狂反白眼？

到底是排解還是增生焦慮？G.Gear.Inc 公司所開發的益智遊戲《神迴避（ドッキリ神回避）》轉眼來到三代！你玩過了嗎？久聞其名，這次三代的心得就是：可以再「機車」一點！既然掛名益智，想當然是針對活絡腦筋、活躍腦細胞使用，但玩了《神迴避3》還真是不知道是要排解壓力還是增生焦慮，更別說翻白眼的眼皮運動次數可能高於腦部肌肉運動！

簡中版本閱讀無礙

雖然沒有繁中版，但簡中至少比日文容易閱讀些（雖然它沒什麼難以理解的功能或指令）。承襲以往遊戲方式，只要想辦法在每個關卡中，每個畫面，每個物件上點點看，並且加以組合、按照順序運用等，都有機會破關。

失敗是必要的

有別於其他破關遊戲，失敗往往讓人氣餒或者挫折，但是《神迴避》系列只要你迴避災難，沒有要迴避各種心情哦！一開始進行關卡，失敗是很正常的，而失敗的方式也可能有好幾種，而且失敗的圖鑑也有收集的樂趣！所以千萬不要怕失敗，因為失敗的結果有時候也很搞笑～

相對於失敗，成功的結果也有許多種，有時候讓人哭笑不得的，像是產生夢幻版的結局，或是超乎神想像般的，天馬行空的幻想結局。

+ 6 + 5 + 4

成功絕對不是偶然

成功絕對不是想像中的簡單，有時候就是我們太習以為常的行為，讓我們忽視很多細節，結果在關卡中，可能就因為少做一些細節，而慘遭失敗；所以，魔鬼都在細節裡？有時候成功的方式也需要跳脫思考桎梏，比方說第二關，在蒙面摔角擂台上，首要思考的不是如何攻擊或是防守，而是，先拿掉對手的面具！讓他出奇不意，掩面無法抬頭瞬間，戴上他的面具後，使用人體迴旋攻擊而獲得勝利，或是不戴面具，用繡花拳頭打打打來獲勝。這，是不是很「機車」？

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提示靠廣告

每個關卡可能都有一張以上的圖鑑可以收集，如果無法一一收集全，可以透過觀賞廣告來獲得提示，每個畫面都值得用不同角度思考，並且一一用耐心去破解，真可謂《神迴避》系列真的是在考驗人性中的：耐心、彈性、毅力、童心啊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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