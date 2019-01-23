BioHazard RE 2 生化危機2 重製版：珍藏版開箱　Leon模型超精緻

《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》（Resident Evil 2）即將在 1 月 25 日推出，同步也會推出珍藏版的 Box Set ，以及慶祝遊戲推出而特別設計的藍芽機械鍵盤。筆者有幸到 Capcom 於香港的大本營，率先開箱《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》的珍藏版，馬上為大家分享第一手開箱體驗。

珍藏版 Collector’s Edition

《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》的珍藏版中，除遊戲光碟外，將收錄五大精美的內容物，包括Extra DLC﹑Raccoon City（浣熊市／台譯：拉昆市）警察局改建圖則海報﹑Ben’s File 美術畫冊﹑特別版 soundtrack，以及 3D 建模的 12 吋 Leon 模型。

《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》珍藏版Box set（陳錦洪 攝）

Extra DLC 已經令遊戲與眾不同

只收錄左珍藏版的 Extra DLC 提供了五套 Leon 和 Claire 的服裝，其中一套名為「NOIR」（黑色）的服裝，只要玩家使用後，就能開啟特殊的黑白濾鏡，令遊戲畫面變成黑白色，進一步加強恐怖氣氛。同時，玩家也可以得到 DLC 豪華武器：「武士之刃-亞伯特型」，以及數量限定特典：「武士之刃-克里斯型」﹑「武士之刃-吉兒型」。不過，最吸引粉絲的，應該是替換「原版」配樂的功能，在重製版的高清畫面下，聽著 1998 年《BioHazard 2》的原版配樂遊玩，一定別有一番滋味。

+ 2

12 吋 Leon 模型

以遊戲中的 3D 建模資料所做出的 Leon 模型，不論面部表情﹑動作，甚至是衣服的細節都非常出色。模型完全表現出《BioHazard 2》初生之犢 Leon 的英姿，穿上 R.P.D. 制服的他，可說是其中一個經典的造型。這個 12 吋模型最令筆者欣賞的地方是，衣服的素材感強調，觸摸時不會有塑膠的感覺。而且，小配件的做得非常精細，例如腰間的對講機袋，角落的位置做出了掉色的陳舊感，令模型更加逼真。

12 吋 Leon 模型（陳錦洪 攝）

價值近$5000機械鍵盤！物有所值？

早數個月前，《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》消息公布後不久，就已經公開了這一部由 Capcom 聯乘 Qwerkytoys 推出的《BioHazard RE：2》版藍芽機械鍵盤。將「Qwerkywriter S」重新設計而成，外型十足遊戲中的儲存點。這個鍵盤採用了Cherry MX Blue（青軸）作為軸心，敲擊型的青軸，按鍵時段落感極強，聽覺回饋也非常清脆，就算是用來打機還是進行文字工作也同樣欲罷不能。

鍵盤值錢的地方

故事中，Umbrella 公司捐贈了 LEXINGTON（遊戲虛擬品牌）打字機給 Raccoon City 警察局。因此，這一個機械鍵盤最具《BioHazard》特色的，就是具有「Umbrella 」和「LEXINGTON」這兩個品牌的標誌。不過，亦因為這兩個標誌令 「LEXINGTON 機械」比起原型的「Qwerkywriter S」貴上了二﹑三千元。如果，你自問是《BioHazard》系列的死忠，那這兩個標誌和儲存點的回憶，能令你入手這一款記念版鍵盤嗎？

更多詳細的開箱內容，請點擊影片觀看。

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 （推廣日期: 1月9日至1月21日）反應熱烈！加推至1月23日！ https://heart.hk01.com/zh/project/10076