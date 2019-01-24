大型3D射擊手遊新作《機戰少女Alice》港澳台繁中版正式上市

So-ne 於日前宣布與 COLOPL, Inc. 再度合作，拿下超時空 3D 動作射擊手遊新作《機戰少女Alice》（日文名稱：アリス．ギア．アイギス）繁中版台港澳代理權。本作結合各領域的重量級達人聯手打造，推出多達 30 位的華麗戰姬陣容，帶給玩家兼具「3D空戰射擊」與「華麗戰姬養成」的正統射擊遊戲體驗。遊戲已於今（23）日在雙平台上線，邀請玩家加入最強機戰少女的培育行列，共同拯救人類存亡！

機械設計大師x兵器娘始祖重量級達人 聯手打造超時空3D動作射擊手遊

《機戰少女Alice》遊戲由 COLOPL, Inc 在日發行，Pyramid, Inc 開發製作，台港澳繁中版則由台灣 So-net 進行代理。遊戲中邀請到日本兵器娘始祖「島田文金」、知名機械設計大師「海老川兼武」與「柳瀨敬之」負責角色原案與武裝機械設計；主題曲與 BGM 亦由頂級音樂團隊「ZUNTATA」擔綱製作，同時邀請到沼倉愛美、內田真禮、石川由依、安濟知佳、井澤詩織、盧婷等一線聲優群打造全語音 3D 互動劇情，是款擁有豪華製作陣容的正統 3D 動作射擊手遊。

《機戰少女Alice》一線聲優群打造全語音3D互動劇情 豪華製作陣容登場！ （gamebase）

當 Alice 甦醒即是人類歷史變革之時 隊長即將與華麗戰姬共赴超時空戰場

《機戰少女Alice》以日系超時空機甲大戰為遊戲風格，故事以在未來世界中，人類遭受神秘的機械生命體「VICE」入侵而被迫逃亡到宇宙間，只能依靠使用高次元武裝「Alice Gear 」的機戰少女來拯救。玩家將化身成逃脫宇宙船艦隊「東京母艦」中的新任隊長，帶領機戰少女們拯救在宇宙間漂泊的人類，同時找出隱藏在這世界背後的真相。

刺激空戰爽快射擊 各式綺麗武裝搭配3D全互動劇情 三大系統打造玩家專屬機戰少女

在《機戰少女Alice》遊戲中，玩家可享受到流暢便利的直覺操作，進行移動、射擊、發動技能等戰鬥方式，在不同的情況下，也需要用不同的滑動方式來攻擊或閃避「VICE」的攻擊；戰鬥中的武裝技能亦需配合冷卻時間和施放限制，SP技能則是需要持續戰鬥的累積才能施放，玩家必須巧妙地運用遠近距離的攻擊組合，才有機會一舉擊破「VICE」。

《機戰少女Alice》遊戲擁有流暢便利的直覺操作 在刺激空戰中爽快射擊吧！（gamebase）

除了強調直覺操作外，遊戲亦有最豐富細緻的「Alice」武裝系統，玩家透過戰鬥即可蒐集遠距離武器、近距離武器、手部服裝與腿部服裝四種裝備，玩家可依照不同角色對特定屬性的加成效果，搭配出最有利的武裝組合；遊戲中更針對每位角色打造專屬武器，只要裝備角色所屬的武裝，即可達到最佳攻擊與防禦效果，讓玩家親手培育最強機戰少女！

《機戰少女Alice》最豐富細緻的「Alice」武裝系統 各式綺麗武裝等你來收集（gamebase）

一旦玩家蒐集到各式武裝或服裝後，即可透過全 3D 互動系統為角色進行換裝，還能從 360 度全方位觀看角色全身，從畫面中點擊角色，就能觸發少女們不同的反應。藉由提高與角色的互動頻率或提升等級，也能解放獨特的「角色」與「羈絆」劇情，與機戰少女們進行最真實的互動，交織出專屬彼此的甜蜜物語。

準備好與機戰少女們進行最真實的互動 交織出專屬彼此的甜蜜物語吧！（gamebase）

天天登入《機戰少女Alice》虛寶好禮大放送 人類的未來靠你來拯救

為歡慶《機戰少女Alice》台港澳繁中版雙平台上市，並慶祝遊戲事前登錄達到 50,000 人，只要成功完成事前登錄的玩家均可獲得「勸誘點數300點」，除此之外，只要在 1 月 23 日至 2 月 23 日期間登入遊戲，還能立即獲得額外的「勸誘點數1,500點」，持續每天登入遊戲亦可獲得豐富獎勵！更重要的是，只要完成新手教學流程，便可進行一次免費角色 10 連抽，可必定獲得一位★4角色！想要入手心愛的女孩就趁現在！

此外，遊戲內會不定時開啟各種活動任務，玩家達成任務後即可獲得特殊道具來兌換素材資源，亦可與其它玩家聯手挑戰魔王等級的「VICE」，享受團隊合作闖關的樂趣。隊長們請準備啟航，前往超時空戰場與機戰少女們共同拯救人類存亡！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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