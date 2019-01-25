KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．中

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【Kingdom Hearts III】王國之心3集合了十多年的作品系列故事，劇情錯綜複雜，想全盤了解令遊玩時更投入的話，此事前必讀劇情整理系列將可幫到你：

2010年PSP推出的《KINGDOM HEARTS Birth By Sleep》大概是最令Fans痛心的一集，因為遊戲中三名主角都沒好下場，這也是舖陳出Xehanort極惡霸道的一集。除了「KH BBS」，此篇也將講述系列之始，2002年《KINGDOM HEARTS 1》的劇情概要。

如果未看上篇可移玉步：
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．上

Xehanort，可能是遊戲史上最屈機的BOSS

在很久以前有兩名Keyblade使用者在「旅立ちの地Land of Departure」拜師學藝，一位是正義凛然的Eraqus，一位是對暗之力有探求心的Xehanort。二人像師兄弟那樣修學多年，均成為了Keyblade Master更收了弟子。Eraqus收了Terra及Aqua，而Xehanort就收了Ventus為徒，事情正是KH1十年之前。

多次在Trailer捉棋的，正是修學時的Xehanort及Eraqus

他們捉的棋每隻其實代表各KH角色，已暗示了一點未來發展

這裡插播一下Birth by Sleep的Opening，順便回味一下宇多田光的KH主題曲：

但Master Xehanort收弟子是有其企圖，他抽取Ventus的心之闇，用意是想「純粹的光」與「純粹的暗」衝突，這樣會產生出χ-blade（這裡的X讀音為Key，非常令人混亂的設定）。而只有χ-blade才可以「解鎖」原初的「真之Kingdom Hearts」。不過實驗並不理想，失去心的Ventus處於無力狀態，不完全的心將慢慢消滅。Xehanort於是把他帶回去Destiny Islands，這是後來Sora、Riku、Kairi 3人的故鄉之餘，原來也是Xehanort的故鄉。

KH bbs 的開幕令人不解，在之後才慢慢知道真相

就當Xehanort打算遺棄Ventus在島上之時，Ventus奇跡地在夢中碰上了一個剛剛出世的心。這顆心分享了一部份給Ventus從而令他能夠恢復心智，而這顆心的主人後來就知道正正是我們的主角Sora（按照設定當時大概4歲）。Ventus在復活同時更祭出了他的Keyblade，Xehanort想走時回頭看到此幕，暗自一笑並改變了計劃。

Ventus缺失的心被Sora奇跡地填補

Xehanort將Ventus交給Master Eraqus教導，而原本從Ventus抽取出來的純粹的闇，則具體化成為Vanitas，一個像Sora但黑化版的角色。「純粹的光」對「純粹的闇」的條件又意外地可能達成，Xehanort於是在暗地裡靜待Ventus成長讓時機成熟。

由Ventus抽出的暗產生出來的Vanitas，因種種負面感情而有著產生Unversed的能力

Ventus、Terra、Aqua三名師兄姐弟情同手足地成長，眾人也簡稱Ventus作「Ven」。在Terra與Aqua面臨Master試驗的前夕，Aqua專誠製作了3個護身符吊飾，用貝殼打造出像「星之果實」的形狀，象徵「即使分開了也必將再會」、「不會斷開的牽絆」的意思。考試當日Terra與Aqua對打，求勝的Terra因有一刻嘗試動用暗之力量而被Eraqus否決，只有Aqua順利畢業成Master。失落的Terra此時被Xehanort離間及教導，說使用暗之力並無不可，只要自己有能力駕馭得到便可，促成了後來Terra的悲劇。

Aqua的三個護身符甚具意義

此時原本也是Master的Yen Sid（迪士尼的大魔法師）給Eraqus傳來電報，各個世界出現了名為「Unversed アンヴァース」的魔物。Eraqus於是派Aqua及Terra分散救世界，並視成績而考慮讓Terra成為Master，而Ventus亦因Vanitas的教唆而追了上去。其間3人在不同世界曾遇上後來成為13機關的部份人物，不過這不太重要，比較重要的是Aqua及Terra分別遇上Kairi及Riku，二人感應到她們特別之力量，分別埋下了能使用Keyblade的魔法。

Terra在Destiny Islands遇上了Riku，並把Keyblade的力量傳承下去

Aqua亦在Radiant Garden救了Kairi並認識到Mickey，因感到Kairi的光而傳承了Keyblade力量

在一輪冒險後Ventus遇上Xehanort，並從錯亂記憶中知道了真相，他只是為了製作出χ-blade的「人間兵器」。回到Land of Departure的Ventus與Eraqus爭吵，Eraqus知道Xehanort的χ-blade計劃仍在實行，決定乾脆把Ventus殺死以絕後患。此時Terra前來相救，師徒對決落於下風，最終Terra為了朋友決定動用暗之力量，打敗了Eraqus。當雙方都感到懊悔時，一直等待時機的Xehanort出手「執雞」把Eraqus了結，更用暗之力量吞噬了整個Land of Departure，再表示會在Keyblade墓場等他們來作了斷。

Terra為救Ventus，對師傅動用了禁忌的暗之力量

眾人前往Keyblade墓場與Xehanort及Vanitas大戰，也正是當初2代Final Mix的Sercet Ending一段。Ventus不敵慘被冰封，Terra盛怒下驅使暗之力量戰鬥，越催谷卻越正中Xehanort下懷。Aqua為照顧Ventus被Vanitas偷襲得手，在快被殺時Ventus為救朋友覺醒並與Vanitas大戰，造成了「純粹的光」對「純粹的暗」。最終Ventus仍然敗陣並被Vanitas融合為一體，二人強烈衝突的心果然製成了χ-blade，召喚出天空中「真之Kingdom Hearts」。Xehanort大喜並實行他第二個計劃，自插Keyblade解放肉體並侵佔Terra年輕又強壯的肉身。已充滿黑暗力量的Terra無法抵抗，頭髮變白眼睛變金化為「Terra-Xehanort」。雖然Terra仍用意念驅使其盔甲奮起反抗，但也無法取回肉身。

年輕強壯的身體加上無邊黑暗力量，強絕九界的 Terra-Xehanort 誕生

那一邊持著χ-blade的Vanitas輕鬆擊退Mickey及Aqua，但原來融合尚未完全，在心入面鬥爭的Ventus決意為救同伴，打算消滅自己的心來同歸於盡，最終擊敗Vanitas並把χ-blade毀滅。完全失去心的Ventus，懷著救了同伴的笑容而消逝，肉身陷入永眠之中。

Ventus在心內打敗Vantius並自滅，圖中Vanitas拿著的就是χ-blade，但後期設定為「不完全的χ-blade」

χ-blade的毀滅造成大衝擊波，眾人及Terra-Xehanort被吹至不同世界。Mickey危急中救出Aqua及Ventus，送到Mickey師傅Yen Sid的塔上。商量過後Aqua把無意識的Ventus帶回去Land of Departure，拾起亡師Eraqus的Keyblade發動Master大難時的秘傳儀式，將Land of Departure變為「忘卻之城Castle Oblivion」，一個任何人進入都會忘記往事的地方，並把Ventus收藏在此，避免被Xehanort再次找到。

Aqua將沈眠的Ventus收藏起來，打算在解決Xehanort後回來救醒他

之後Aqua在Radiant Garden找到Terra，神智不清的Terra最終還是被太過強大的Xehanort控制，Aqua與之終極大戰要取回朋友的心。雖然Xehanort最後被打敗，但他報復性地以Keyblade自插打開「闇之世界Realm of Darkness」的門想吞噬Terra。Aqua見狀亦跳進去相救，在看著快要消失的出口，Aqua以其盔甲與載具送走Terra，自己則墜入闇之世界。

因超載來不及回到出口，Aqua為救Terra脫離而射出盔甲載具，自己墜入暗之世界

時光飛逝過了10年，終於來到我們第一集《Kingdom Hearts 1》，主角Sora、Riku與Kairi 3人於Destiny Islands小島平常渡過每一日（Kairi生於Radiant Garden，受光的指引來到小島）。小島有一個洞穴是他們的「秘密場所」，有著他們的塗鴉與及一度開不了的門，那正是這世界的Keyhole鑰匙孔。

最初期很Pure很True的一集，劇情也是比較簡單易理解

又是時候插播一下KH1的Opening，宇多田光的原版「光」

3人有日決定建造木筏出去探索外面的世界，尤其是Riku得知Kairi有別的故鄉更想出去冒險。一個穿著茶黃色斗篷的人突然在「秘密場所」出現，遇上正在塗鴉的Sora，說出「來看看這世界的門」及「這個世界已經被連結了」。後來得知這位神秘人正是捨棄了肉身的Xehanort無心者，後來的闇之探求者Ansem。

神秘人的身份又是Xehanort，而且在後面集數還追加了穿越時間的設定...

在木筏快要製作好的前晚卻迎來大風暴，小島被大量無心者入侵。Sora外出找到Riku，他表示大門已經連接能前往外面的世界，無懼黑暗更掉入其中。Sora拉不住他但覺醒了Keyblade能力，擊退無心者後他前往「秘密場所」尋找Kairi，此時Keyhold大門突然打開，Sora在觸碰到Kairi的同時她卻透明化消失。在後來得知，這是Kairi得知自己是光之公主的身份被追補，在碰觸一刻潛進Sora身體避難。

Kairi穿過Sora身體的一刻，原來是想藏起自己

小島被黑暗吞噬，Sora也被吸進黑暗掉入別的世界Traverse Town。在那裡Sora巧遇唐老鴨與高飛狗，得知Sora能使用Keyblade，可以封印各個世界的Keyhole防止無心者入侵，三人於是展開了大冒險，解救了很多世界，Sora也在途中遇上Riku，二人一開始分頭尋找失蹤的Kairi。Riku卻受到Maleficent（迪士尼的黑魔女）的交換條件，捉走各位迪士尼公主來得知Kairi所在。

Riku為找到Kairi一開始與Maleficent合作，但也並不信賴她

Sora與Riku因意見不同而決裂，在最後Riku更因茶黃色斗篷的無心者Xehanort引誘而墜入黑暗，Xehanort有機可乘潛入其肉身並控制。Sora與Riku最後相遇，Riku告知Kairi的心就潛伏在Sora之中並要Sora交出來。二人在大戰過後Sora得勝，但看著一睡不醒的Kairi，Sora最終也拾起了Riku的Keyblade自插，解放各個公主的心，連同自己與Kairi的心也解放出來。此舉令Sora變成了無心者，同時間也帶來了另外兩個結果（下篇後述）。

放開「心」使用暗黑力量的Riku已被Xehanort入侵

Sora的自插解放自己的心，變成了無心者（黑色小怪物）之餘也帶來別的後果

被打敗的Riku被無心者Xehanort完全控制，取得肉身並成為「闇之探求者Ansem」。集齊了7位公主的力量令他的計劃也達成，完成了通往「Kingdom Hearts」的Keyhold。

入侵了Riku身體的闇之探求者Ansem出場，也就是Xehanort的分身之一

變成小怪物的Sora很快就被醒來的Kairi發現，以光之公主的力量將Sora變回原形。最後Sora進入Keyhold尋找Ansem（Riku）並進行最終決戰，Ansem在敗陣之時意欲打開Kingdom Hearts的大門尋求更多黑暗的力量，但開門一刻卻是充滿光明的力量，在光明照耀下Ansem消失。但Kingdom Hearts的門內卻原來連接著暗之世界，大量暗之魔物與無心者將為害世界，Sora用力將門關上但無果，此時Riku與Mickey在門內出現，最終眾人也將Kingdom Hearts關上，但卻因此而分開。

Mickey英雄式登場，拿出「Kingdom Key D」一起關上了門

KH1完結時，Sora向Kairi說一定會再見，Kairi回到了Destiny Islands，而Sora則為了找回Mickey與Riku，繼續與唐老鴨及高飛狗尋找「光之扉」。

Kairi回到「秘密場所」看到Sora之前劃上的星星，落淚下再劃成交叉

接著我們返回前一點的時間，Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep的Aqua短篇。為救Terra而墜入暗之世界的Aqua一直在戰鬥，更發現了暗之世界亦有灰姑娘的城堡。而且道出此世界沒有「時間」概念，並不知道外面世界過了多少年月。Aqua在路上遇到了幻象般的Terra及Ventus，在向Terra說出Ventus的下落時，卻也被同為一體的Xehanort得知。但在Xehanort現形的時候，也確認到Terra尚有一息意念奮起反抗。

Aqua遇上如幻影的Terra及Ventus，中了Xehanort計回答了Ventus所在

及後被Xehanort擊退的Aqua暈倒並遇上了Mickey，二人找到暗之世界的Keyblade「Kingdom Key D」（Darkside）。Mickey說出了後加的設定，透過光的Keyblade與暗的Keyblade，二把「鎖匙」分別在門的內及外使用才能夠封閉Kingdom Hearts。此時也正連接回KH1的結尾，在Sora打敗Ansem但關不上Kingdom Hearts時，Aqua暗地裡在暗之世界幫Riku擊退了大量無心者，而Mickey則在內部使用「Kingdom Key D」，與門外使用「Kingdom Key」的Sora一起封上了大門。

光與暗的Keyblade在內外才可關上Kingdom Heart，連接回1的結尾

到這裡大概講完了Birth by Sleep及KH1的故事，但有一點筆者是漏了未說，就是Terra Xehanort被Aqua救回現界後的事情，此部份還是留待下一篇說避免太過混亂。下一篇亦將會提及另一個重要的角色，經典對白「我的暑假要完了吧」的Roxas。

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