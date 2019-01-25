BioHazard RE2 生化危機2 攻略：葵扇鎖匙﹑葵扇門位置

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2）令不少老玩家感到興奮和感動，其中一個原因是遊戲並沒有因為重製改變了原先的解迷元素。在恐怖的氣氛中，還要動腦筋記地圖和道具的用途，這才是《BioHazard 》帶給玩家真正的驚慄體驗。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）最令玩家深刻的埸景，必數警察局，整個遊戲中，玩家在這的時間幾乎佔了一半，而且解迷的地方也較多。今次筆者將分享推進遊戲的第一個重點要素：葵扇鎖匙的位置，以及它可以打開的門。

葵扇鎖匙位置

玩家在《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）中，第一條來到的鎖匙應該就是葵扇鎖匙（不論 Leon ／ Claire），葵扇鎖匙位於 3 樓，登上樓梯後右轉，再右轉，會見到一道被打穿的牆，進入後就能在檯面來到葵扇鎖匙。

+ 3 + 2

葵扇鎖匙對應的門

這條鎖匙分別可以打開兩道門：第一道門是大廳左邊（西側），連接大廳和西側辦公室的門，西側辦公室大家應該也已經去過，這道門只是才為捷徑之用；第二道門是二樓東側，可在大廳上二樓右邊，進入等候室後即可看到。這道門能開啟新的地區（美術室），推進故事發展。

葵扇鎖匙的剔號代表完全使用完畢，不會再有地方用得上，可以收回儲物箱（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

當這兩對門都打開後，葵扇鎖匙就會打剔，表示已經使用完成，玩家就可以放回儲物箱內，不用再隨身攜帶，佔用一個道具位。