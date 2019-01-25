BioHazard RE2 生化危機2 攻略：葵扇鎖匙﹑葵扇門位置

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2）令不少老玩家感到興奮和感動，其中一個原因是遊戲並沒有因為重製改變了原先的解迷元素。在恐怖的氣氛中，還要動腦筋記地圖和道具的用途，這才是《BioHazard 》帶給玩家真正的驚慄體驗。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）最令玩家深刻的埸景，必數警察局，整個遊戲中，玩家在這的時間幾乎佔了一半，而且解迷的地方也較多。今次筆者將分享推進遊戲的第一個重點要素：葵扇鎖匙的位置，以及它可以打開的門。

葵扇鎖匙位置
玩家在《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）中，第一條來到的鎖匙應該就是葵扇鎖匙（不論 Leon ／ Claire），葵扇鎖匙位於 3 樓，登上樓梯後右轉，再右轉，會見到一道被打穿的牆，進入後就能在檯面來到葵扇鎖匙。

+3
+2

葵扇鎖匙對應的門
這條鎖匙分別可以打開兩道門：第一道門是大廳左邊（西側），連接大廳和西側辦公室的門，西側辦公室大家應該也已經去過，這道門只是才為捷徑之用；第二道門是二樓東側，可在大廳上二樓右邊，進入等候室後即可看到。這道門能開啟新的地區（美術室），推進故事發展。

葵扇鎖匙的剔號代表完全使用完畢，不會再有地方用得上，可以收回儲物箱（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

當這兩對門都打開後，葵扇鎖匙就會打剔，表示已經使用完成，玩家就可以放回儲物箱內，不用再隨身攜帶，佔用一個道具位。

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：全密碼鎖解法
Biohazard RE2全新模式 The Ghost Survivors幽靈生還者公開！
BioHazard RE 2 生化危機2 重製版：珍藏版開箱　Leon模型超精緻
BioHazard RE 2 生化危機2重製版：物理系統公開！屈樓梯仲用到？
BioHazard RE 2 生化危機2重製版：選角畫面曝光！只得○秒揀人？
《Biohazard Re:2》從原祖《BH2》到新版　玩前須知的五個「超」
【紋藝】 FABIO VIALE．古典藝術與現代刺青結合的雕塑藝術
《BioHazard RE:2》公開EX遊戲新情報　另類生存冒險遊戲活出新天
《BIOHAZARD RE：2》三分鐘玩完？！淺談限時限次數與收費試玩版
Biohazard RE：2 生化危機2 重製版 Demo玩後感：必玩遊戲確定
免費！Biohazard RE：2 生化危機2 重製版　Demo只限挑戰一次？
【TpGS 2019】台北電玩展Showgirl特集 Vol.1（多圖下載）
開箱試玩 Metal Build 海盜高達 Crossbone Gundam X1 值得高追
Samsung Galaxy S10 支援逆向無綫充電　預告將推出新穿戴裝置
【TpGS 2019】UBISOFT展區 Division 2 墜落空軍一號仲有謎之新作
LG V40 ThinQ 旗艦手機香港開賣　AI 自拍上手玩 3 鏡頭有幾勁？
龍珠超劇場版：布洛尼．2月香港上映　高達加Fate齊組另類賀歲片
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。