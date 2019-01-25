【TpGS 2019】UBISOFT展區 Division 2 墜落空軍一號仲有謎之新作

【TpGS 台北電玩展 2019】UBISOFT於 台北電玩展（Taipei Game Show / TpGS）第四年現身，狠下重注於3月15日正式推出的《全境封鎖2》（Tom Clancy's : The Division 2）帶來全球封測版外，其展區亦全面張揚待望作、以陷落的華盛頓作主題，當中更有謎樣新作降臨？

Ubisoft於TpGS 2019中成為場內三大展區之一，當中以《全境封鎖2》（The Division 2》為主題，設有1:1華盛頓陷落的巨型場景，參照去年E3、Gamescom中提供的兩個Beta內的情節，4人小隊合力趕至墜毀的空軍一號中拯救生還者！今日（1月25日）此場景正式開放公眾拍照，同時設有超過30部試玩台，於2月正式推出封測前先在台北電玩展中率先體驗遊戲！

Ubisoft @ TpGS展區，一入場便被巨型場景震懾！ （鄧鴻至 攝）

光復華盛頓值得留影 （鄧鴻至 攝）

全境封鎖「全面封鎖」

作為TpGS 2019 展區重點遊戲的《全境封鎖2 / The Division 2》，除了巨型拍攝區外，在試玩區中亦設有超過30台試玩，可以4人合作完成將於二月正式推出的終極封測版，玩家可以於Ubisoft展區排隊試玩；至於新的封測內容是什麼，在封測未展開時，場內的試玩台將不對外開放實行「全面封鎖」，請留意稍後的跟進報道。

Ubisoft@TpGS展區中Division 2 設有獨立試玩區 （鄧鴻至 攝）

齊齊跳《Just Dance 2019》

加入遊戲最多歌曲的Nintendo Switch體感跳舞音樂遊戲《Just Dance 2019》，去年於Gamescom中實現50人齊齊跳，在Ubisoft的TpGS 2019展區正中，亦有容納30人跳舞的大舞池，可以拿著Joy-con跟著一起跳！

+ 5 + 4 + 3

同場其實有早前於「The Game Award」上公布、《Far Cry 5》（極地戰壕）的延續作《Far Cry New Dawn》（極地戰壕：破曉）的最後版本，但只供傳媒試玩並不對外開放，其後會再為大家分享。

全新《極地戰壕：破曉》只供傳媒測試併並未對外公開 （鄧鴻至 攝）

配合玩具控制的太空船競速Starlink 亦設有試玩（鄧鴻至 攝）

Ubisoft繼《The Crew》載具競速後，另一以越野電單車為主題的花式動作遊戲《Trail Rising》於Ubisoft@TpGS展區中也有遊戲的最新試版。莫非這就是Ubisoft於台北遊戲展中的最新作？