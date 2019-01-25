【TpGS 2019】台北電玩展正式開放玩家區　大型佈景舞台情境試玩

2019 台北電玩展於 25 日正式開放玩家區，本屆展出遊戲總量再創新高，各家參展廠商也於今日下午進駐世貿一館進行展區架設，與遊戲主題相關的大型佈置、官方限量週邊商品也陸續抵達會場，將為一連四天的舞台活動、週邊首賣、新作試玩卯足全勁準備。

台灣館

遊戲橘子超人氣手遊《天堂M》將公開新職業龍鬥士體驗以「陸上魔天龍鬥士水幕秀」連續四天登場，另外還有新作《便利商店 口袋版》、《魔力寶貝 M》、《櫻桃小丸子 手遊版》首次公開。

【TpGS 2019】台北電玩展蓄勢待發 大型佈景舞台、情境試玩（gamebase）

宇峻奧汀展出《星之軌跡》、《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》並邀請舞群 CANDY STAR 以編舞重新詮釋《星之軌跡》主題曲。

鈊象電子帶來《機甲英雄 機鬥勇者》並邀請著名機械設計師柳瀨敬之舉辦小型簽名會，並有全新策略手遊《姬戰神域》亮相。

唯晶數位以和風日式競技場，結合霹靂布袋戲元素展出《霹靂無雙》，並將有霹靂操偶師與戲偶，更邀請 Denka 等 Coser 化身「骨蕭」'「蝴蝶君」、「葉小釵」、「素還真」於在展期中登場。（gamebase）

天剛資訊將遊戲場景帶入展中，配合旗下結合可愛畫風及生存遊戲等元素的《轉校生》將帶來最刺激的遊戲大逃殺體驗。

熱門新作

競鋒國際首度開放第三人稱射擊遊戲《CODE2040》、動作遊戲《酉閃町》首度試玩體驗，以及已經上市的競技手遊《聖域對決》。

WonderPlanet 以《ClashFever》主題展出台港澳競賽，並將在展期中宣佈代理知名手遊全球化以及與 LINE 合作開發的手機遊戲。（gamebase）

《怪物彈珠》與藝術創意公司NAKED合作，結合光影特效打造「爆絕關卡」，讓玩家體驗遊戲場景的刺激感受。以及來自日本的主題展覽、電競比賽、趣味舞台，並邀請 AKB48 成員登台互動。

小萌科技展出熱門遊戲《Fate/Grand Order》外，還有結合童話故事的腹黑新作《死亡愛麗絲》、《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》以及《A3》。

Cygames這次將主打由任天堂發行，並共同開發的華麗暢快動作型遊戲《失落的龍絆》，同時帶來旗下《闇影詩章》、《碧藍幻想》日本原廠週邊販售。

鳳凰數位娛樂《凱薩》設置角色拍照舞台以及遊戲試玩體驗，並於週日邀請瑤瑤現身。

韓國遊戲商VESPA《King's Raid王之逆襲》以遊戲中團隊火龍為主題延伸、以及英雄旅館互動、實體幸運轉盤、並將有遊戲角色現身於展區中與玩家互動。

龍成網路帶來《少女前線》原繪師的全新力作《明日方舟》，搭配《少女前線》2 週年紀念牆、以及《永恆冒險》旋轉舞台。

傳奇網路展出線上角色扮演行動遊戲《風之國度》以及《幻想神域 2》最新宣傳影片，現場還有豐富禮品與虛寶獎勵回饋玩家。

紅心網路展出輕小說改編手機遊戲《約會大作戰》。（gamebase）

由Inti Creates開發《龍血一族：死之標記》任天堂 Switch 中文版搶先展出，中文版預定於2019年 3月 7 日在台灣上市。

電競硬體區

NVIDIA 於亞洲地區首度公開 GeForce RTX 2060 與搭載 Max-Q 技術電競筆電，並搶先帶來搭載RTX 即時光線追蹤的《戰慄深隧：流亡》與《戰地風雲5》遊戲展示。

ROG玩家共和國將發表一系列精銳重裝，有新一代西風之神「ROG Zephyrus S (GX701)」電競筆電，以及讓少女心大噴發的「ROG PNK LTD」粉紅限定系列週邊，，並與英特衛合作展出《隻狼》電腦版實機體驗。

AORUS 技嘉科技採用由 Z390 AORUS 電競主機板及 AORUS RTX 20 系列顯示卡組裝而成的AORUS 電競主機。

MSI 微星科技展出 GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X系列顯卡，閃電狼職業電競隊選手也現身與粉絲同樂。

【TpGS 2019】台北電玩展蓄勢待發 大型佈景舞台、情境試玩（gamebase）

HyperX帶來「#GameAndGo」電競派對，除了有電競戰隊和人氣實況主輪番登場，更邀請現役SBL富邦勇士籃球隊的控球後衛林書緯，與人氣實況主Xargon跨界同台進行吃雞挑戰賽。

HyperX帶來「#GameAndGo」電競派對，除了有電競戰隊和人氣實況主輪番登場，更邀請現役SBL富邦勇士籃球隊的控球後衛林書緯，與人氣實況主Xargon跨界同台進行吃雞挑戰賽。（gamebase）

曜越科技帶來全台首次曝光的曜越20周年紀念款LEVEL 20 RGB電競鍵盤，以及世界首創水冷記憶體WATERRAM。（gamebase）

重點展區

台灣索尼互動娛樂打造四大情境主題區，並於現場展出多款PS4/PSVR遊戲，包含《王國之心3》、《隻狼：暗影雙死》與《惡靈古堡2》、《往日不再》等，舞台活動更邀請日本知名聲優竹達彩奈同場助陣。

+ 7 + 6 + 5

台灣萬代南夢宮娛樂將旗下矚目新作《空戰奇兵 7》打造實體戰鬥機拍照區、《噬神者 3》巨型荒神充氣模型登場，以及將漫畫結合遊戲的《 JumpForce》。本次舞台區頂端更有小精靈主題的天花板壁飾，相當搶眼。本週發表的《鋼彈 G 世代 火線縱橫》更將於全球首發舞台活動曝光。

+ 2

Ubisoft 主打試玩體驗，將上市的話題大作《全境封鎖 2》打造華盛頓特區中空軍一號場景，以及新作《特技摩托賽：崛起》等遊戲體驗，更首度引入商城販賣限量週邊。

+ 2

SEGA 全球首度展示《凱薩琳 Full Body》繁體中文版試玩，還有以《人龍之龍 4》、《審判之眼》主打，以及《全軍破題：三國》主題試玩區等多達 10 餘款遊戲上市新作。

MADHEAD《神魔之塔》，再度邀請到代言人陳妍希率領17位神魔女將降臨現場，以及載譽歸來的「一抽人品大爆發」等多樣好禮活動。

PEARL ABYSS 以《黑色沙漠MOBILE》黑暗騎士以及《黑色沙漠》尋林者為主題，帶來一系列主題活動，同時販賣官方小黑主題週邊商品。

「TGS電競星光大道」，以人氣線上遊戲《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《決勝時刻：黑色行動4》、《競速空間：賽車體驗》為比賽項目。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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