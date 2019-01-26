【TpGS 2019】《十二神兵器 》今年開放參與測試　新統系養成女角

中國巨人網絡預定於 2019 年在手機平台上推出，主打爽快動作快感與高自由度人物性格養成樂趣的 3D 動作 RPG 新作《十二神兵器 Twelve Divine Weapons》，官方也特地於本屆台北電玩展正式參展曝光，並宣布將於今年年內在台灣開放玩家參與測試體驗！

在《十二神兵器》中，將會以一個因為「以太」能源而蓬勃發展的大陸做為舞台，雖然人們因為以太能源而帶來空前文明發展，但最後也因為以太的濫用與反噬，使得眾多人類因此成為以太魔能的傀儡「遺忘者」，人類文明因此瀕臨滅亡……但隨著「十二神兵器」降臨，原始使徒們以此淨化魔人，挽救了這場以太浩劫，神兵家族也在往後數千年的時間裡一直守護著大陸的和平；但隨著魔導文明的崛起，主張運用以太發展的聲音逐漸擴大，新的危機正悄然接近——

在本作中，玩家們將以能協助操縱十二神兵器的使徒（也就是女主角們）精神，使她們不會因為過度使用以太而暴走失控的「同調者」身分，來與這些使徒美少女們一起並肩作戰挑戰強敵。遊戲中，除了採用即時動畫方式讓劇情演出更加華麗動人之外，還加入了豐富的動作戰鬥操作玩法，玩家們可以從有著「風、水、火」三種不同屬性的眾多女主角使徒中挑選自己喜歡的角色操作使用，活用女主角們各自不同的技能招式，並透過變身施展各種華麗大絕，解開神兵們背後不為人知的真相與秘密！

同時在本作中，也特地針對劇情與女主角們部分加入了豐富的養成要素，隨著玩家們在遊戲中與女主角們對話的選項不同，都將會對女主角們的好感度造成不同的影響，玩家們將可以藉此更加深入女主角們的內心世界，培育女主角們各自不同的個性，並與她們一起發展更加親密的羈絆關係！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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