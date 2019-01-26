【TpGS 2019】射擊手遊《Fight Lass 恙化裝甲》夏天推出

中國巨人網絡預定 2019 年在手機平台上推出，主打日系風格多人協力 3D 動作射擊新作《Fight Lass 恙化裝甲》，官方不但於本屆台北電玩展正式參展曝光讓玩家們搶先欣賞，也宣布將於農曆春節後今年夏天期間在中國推出 CBT2 第二波刪檔測試讓玩家們試玩體驗！

《Fight Lass 恙化裝甲》為一款支援最多三人協力合作組隊，使用各式各樣的槍械武器來與登場怪物展開戰鬥的 3D 動作射擊遊戲。在遊戲中，除啦收錄五大章節劇情、四至五名擅長槍枝武器與技能各自不同的登場人物（本次台北電玩展將先開放其中兩名角色體驗）、多達二十把以上的各式槍械武器讓玩家們自由搭配裝備使用外，玩家們還可以透過各式各樣的服裝打扮來變更角色外觀，搭配衝鋒槍、狙擊槍等各種武器裝備，讓角色魅力更加顯現！

+ 7 + 6 + 5

而為了讓更多不擅長射擊遊戲的初學者玩家們，也都能在本作中盡情享受本作豐富動作射擊魅力，在遊戲中還將會收錄自動瞄準功能（在對人戰中可選擇手動瞄準），搭配不同角色不同的走位與戰術配合（如狙擊槍角色可在遠處攻擊，並讓使用衝鋒槍等近距離戰鬥的角色吸怪確保自身安全），加上可以在戰鬥中透過裝甲變身提升戰力的必殺技系統，也讓遊戲的戰略性與刺激感更加提升，帶來更多新奇刺激的對戰體驗！

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附帶一提，目前在本作遊戲模式方面，除了五大故事章節之外，還將會收錄可以讓玩家們協力合作的聯合作戰多人副本、可以讓玩家們收集各種武器素材來提升改造裝備威力的六個單人關卡、多達十種以上有著各自不同目標挑戰的極限挑戰模式等等，多樣豐富的遊戲玩法，也讓遊戲趣味性更加提升！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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