《The Division 2》全境封鎖2 製作人TpGS專訪：加強暗區公平度

【Tom Clancy’s The Division 2 / 全境封鎖2】於台北電玩展2019 （TpGS / Taipei Game Show）中，Ubisoft對本年重點射擊大作《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）下重注，去年兩個大型遊戲展E3、Gamescom分別推出試玩版，而在台北電玩展2019更作出部分技能改良的試玩公開！HK01這次訪問《Division 2》遊戲製作人James Norris，他更透露玩家最關心的暗區（Dark Zone）將在今集作出大幅改良！

《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）雖然預定2019年3月15日正式推出，但於台北電玩展2019（TpGS）中，於4天展期中的試玩活動，曾一度逼爆會場！而下一波活動將會是「 VIP 菁英封測」，2019年2月7日至11日其間透過邀請、TpGS試玩後取得封測券的玩家將可與全球玩家一起拯救華盛頓！

《Tom Clancy’s The Division 2》在台北電玩展作出部分技能改良的試玩公開。 （鄧鴻至 攝）

相關的《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）TpGS試玩現場實況，可到以下連結重溫：

遊戲製作人現身說法

《The Division 2》（全境封鎖2）資深遊戲設計師 James Norris 親自出席台北電玩展，向傳媒講解遊戲當中玩家最關心的問題，包括主線故事內容及挑戰難度的「Dark Zone」暗區模式，更透露暗區中將會有更公平玩法！

《Tom Clancy’s The Division 2》（全境封鎖2）遊戲製作人 James Norris 到台北講解遊戲大小事。 （鄧鴻至 攝）

40小時主線

《The Division 2》資深遊戲設計師 James 接受HK01訪問中透露，上集《The Division》（全境封鎖）最為人詬病、在紐約中的主線故事太短，逼玩家不斷升級後如不想挑戰暗區的話將會浪費時間升級，James表示主線故事40小時，包括15個主要任務，而40小時是未計入其他副本任務（Raid），嫌主線任務太短的玩家，在搬到華盛頓全面拯救國家的特工們將可享受更豐富的遊戲內容；至於會否有《Division 2》主線故事更新，James亦確定2019年3月15日後計的一年內，遊戲將會提供下載內容免費更新，包括3個故事更新改版，至於實際內容由於遊戲尚未推出，不便透露。

《The Division 2》特工將要付出至少40小時拯救華盛頓

暗區大更新

而特工玩家們最關心的暗區（Dark Zone），James表示暗區由LADAR 光學雷達及衛星影像建造，當中兩個暗區區域玩家可以在主線故事或多人模式中取得的高等武器自由作戰，而最大轉變的是，在暗區內其中一個場景，玩家所取用的武器，即使可以攜進自製的強化武器，但武器在此區域中將會套用「原裝」設定（當作未經任何修改強化）入場，除了在PVP時更公平對抗外，更考驗玩家的射擊準繩度！而新的華盛頓暗區中將加入更多PVP 衝突及支援8人合力抗戰的8人Raid副本任務。

新Dark Zone將有大幅更新

無人機助攻追加

無人機（Drone）設定在上集中作為操控偵測敵人，來到今集突然成為攻擊技能之一，James亦表示當中的角色技能設定來自上集玩家，雖然玩家可能從中獲得更多支援，但亦可從本作追加的民兵系統，叫出友軍協助壓制敵人，當中可想而知PVE模式中敵人的反擊會相當強。

無人機將可能成為特工作戰關鍵

雖然有關《The Division 2》的內容，在台北電玩展中James並未特別透露太多，但即將到來2月的菁英封測亦將會透露更多情報，HK01將繼續跟進封測內容更新。