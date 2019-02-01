《任天堂明星大亂鬥 特別版》2.0.0版更新正式推出！

日本任天堂在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣對戰動作遊戲《任天堂明星大亂鬥》系列最新作《任天堂明星大亂鬥 特別版》（大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL），從 1 月 31 日起推出最新版 2.0.0 的改版更新下載。

在這次官方預定推出的 2.0.0 版更新方面，除了將會針對「Spirits Board」命魂石板加入最多四人一起同樂的要素之外（玩家們可在命魂選擇好之後變更遊戲人數），還將會在商店裡開放「皮卡丘（ピカチュウ，夥伴）／伊布（イーブイ，夥伴）／骰子（サイコロ）／力量衝刺香菇（パワフルダッシュキノコ）」等命魂登場，帶給玩家們更多遊戲樂趣體驗。

除此之外，在這次的 2.0.0 版中，還將會針對線上模式的世界戰鬥力計算方法重新進行調整，並將會把 DLC 角色「吞食花（パックンフラワー）」開放下載（這個角色也將自 2 月 1 日起以 550 日圓價格推出下載販售），在系統方面也將會修正同時按下兩個跳躍紐，將可以變成小跳躍的方式（須預先設定好兩個按鍵作為跳躍鈕），此外也 會針對遊戲平衡與 BUG 進行修正調整，帶給玩家們更加歡樂的遊戲環境體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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