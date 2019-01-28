【TpGS2019】《超級機器人大戰Ｔ》製作人寺田貴信公開最新情報　

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步上市的人氣 SRPG《超級機器人大戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），隨著台北電玩展正式開幕，系列總監「寺田貴信」與遊戲製作人「最上頌平」也特地親臨現場舞台，並邀請在本作中飾演《勇者王》獅子王凱、《勇者特急隊》旋風寺舞人的聲優「檜山修之」親臨現場，除了為玩家們帶來遊戲最新第一手情報，也帶來眾多好康特典與現場玩家們一起互動同樂！

在活動一開始，寺田與最上兩位製作人首先先針對《超級機器人大戰T》內容進行介紹，除了公開台港繁體中文版／英文版將於 3 月 20 日推出外，也公開包括《魔法騎士雷阿斯》等這次參戰作品的最新一覽。寺田總監並強調，在這次的《T》中，除了收錄種類豐富的參戰作品登場之外，在戰鬥畫面演出方面也比之前更加絢麗精緻，加上令人耳目一新的世界觀設定，將帶給玩家們更勝之前的《機器人大戰》遊戲體驗！

按圖看看《台北電玩展2019》現場實況▼

接下來，寺田製作人也為大家帶來繁體中文版的首批三大特典，除了特別劇情第０話「審議編號 T1023」之外，還有劇情「特選新手包」、特別參戰原創機器人「亡靈」遊戲序盤解放權等等；而最上製作人則是表示，將會贈送以原創主角機「暴君旋風」作為設計，充滿精緻質感刺繡表現的特製刺繡徽章作為實體版首批追加獨家限量特典，也讓現場玩家為之歡呼不已。

而在接下來，檜山也在現場實際就遊戲內容進行展示，並使用自己擔任配音的勇者王獅子王凱的各種武裝，讓玩家們欣賞到本作更加精緻美麗的戰鬥動畫演出魅力！

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在那之後，官方也在現場公開本次負責主唱遊戲主題歌「Tread on the Tiger's Tail」的「Jam Project」樂團的最新影片。據「Jam Project」表示，這次的主題歌，除了日文版之外，還有中文／英文／韓文等三種版本，希望大家可以好好同時享受遊戲本篇跟主題歌，欣賞到不一樣的主題歌演唱表演！

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而在今天活動之後，寺田與最上兩位製作人也特地接受媒體採訪，為玩家們帶來有關本作的最新訊息，讓喜歡《超級機器人大戰T》的粉絲們可以掌握遊戲最新的第一手情報！

Q、在這次系統上，除了後援系統外，其他看來都跟《V》、《X》差不多，還有其他特別的地方？

寺田：雖然除了後援系統外，基本面上都的確跟《V》、《X》兩款前作差不多。但是像「副指示」等可以讓出場角色也能使用等部分，都是跟以前比較不一樣的，在前一場戰鬥中出擊過的駕駛員，也可以透過這個系統再獲得額外的 PP 或經驗值、擊墜數與金錢等獎勵。



Q、這次有加入《機動武鬥傳G鋼彈》，會加入原作中主角多門的石破天驚拳合體技？

寺田：石破天驚拳的合體技雖然沒有，但有洗牌同盟的洗牌同盟拳（シャッフル同盟）合體技。

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Q、《V》的時候戰艦大和號非常強勢，這次的阿爾卡迪亞號也會這樣嗎？

寺田：雖然不會像大和號這麼強，但有調整，就戰艦來說還是非常值得使用的戰艦。

Q、最近幾款作品都是一作完結的方式去作，而不像《Z》等作品都是多部作，之所以這樣的理由？

寺田：因為從《V》開始系列開始進軍海外市場，為免新玩家不了解系列來龍去脈難以融入遊戲設定，所以才這樣設計，讓大家不用感覺說還需要了解之前的脈絡才能玩得下去。

Q、之前作品進軍海外時，有發生版權無法許可等問題嗎？

最上：目前是沒有特別碰到很大這方面的問題。



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Q、之前曾飾演《海盜鋼彈》主角金凱杜（キンケドゥ）的聲優「辻谷耕史」已於去年 10 月不幸過世，關於這名角色的聲音，這次《T》是怎麼處理的？

寺田：這次這名角色沒有使用到新的語音（畢竟聲優目前已經過世，這方面比較困難），會使用之前作品裡錄過的語音來重現。



Q、之前《X》跟《V》發售後，都有一包 DLC 來補充支線劇情，這次也會有？

最上：請各位靜待官方之後發表。

Q、選擇《星際牛仔》的原因？《星際牛仔》的機體都是飛機型機體，這方面的強度怎麼去設定？

寺田：因為首先是先決定收錄《宇宙海賊哈洛克》，以這個作品為主軸去思考海外粉絲會喜歡什麼，才把《劍與槍》、《星際牛仔》還有《機動戰艦撫子》等收進來。因為這幾款作品世界觀剛好都跟《哈洛克》吻合，所以才這樣決定。《星際牛仔》主角史派克是賞金獵人，反過來宇宙海賊是被通緝的人，會怎麼去交織出新的劇情，很值得大家留意。至於在機體強度方面，《星際牛仔》機體都是小型飛船，迴避率很高，可以當成真實系機器人使用。雖然攻擊力低，但可以丟到敵陣營去作反擊，自己也很常這樣使用。

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Q、跟之前系列比起來，覺得本作進化之處在於？

寺田：包含動畫等方面，還有跟其他作品的跨界演出，有增添更多的部分。還有育成方面，前兩作在解鎖技能時，都有個技能樹需要從頭開始解鎖，才能拿到強力的技能，但這次所有技能一開始都開放，大家從早期就可以投資自己喜歡的駕駛員。還有戰鬥駕駛員的切入動畫，也比前幾作也多很多，如《魔法騎士》的最後大絕招切入動畫就很精彩，請期待。

Q、《魔法騎士雷阿斯》登場人物從目前公開的 PV 宣傳影片看來，已經含跨到第二部內容，所以劇情是以原作漫畫為基準還是動畫（因為動畫跟漫畫版兩邊劇情差很多）？另外原作劇情第一部中，三位女主角對戰鬥都有不同的心靈創傷與反戰心情，這次也會針對這方面去描寫？

寺田：劇情是以動畫版故事為準。至於第二個問題方面，我們很尊重故事原作內容，但現在地球面臨很大危機，大家必須同心協力來面對這個巨大困難。至於他們在原作中的敵人是否會加入，目前無可奉告。

Q、系列製作中會在創新跟傳統中作取捨，兩位製作人怎麼去取捨這方面的比重？

寺田：現在主要大戰有分兩個產品線，一個是手機，一個是家機。手機會朝向創新部分，會有新系統內容，家機會以故有死忠玩家為主，會用大家熟悉的方式去繼承這些廣受歡迎的要素。



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Q、這次的隱藏機體與駕駛員的數量，與之前相比大概比例會是？

寺田：比前作少一點，如原本《聖戰士丹拜因》的「貝爾拜恩」（ヴェルビン），還有「真蓋特龍」（真ゲッタードラゴン），這本來是要作成隱藏機體的，但現在大家只要普通遊玩都有機會取得。這次可能大家以往熟悉的機體角色數量相對會比較少，可加入以往沒有的新隱藏要素，但詳細要素目前還沒辦法公開。補充一點，當初《X》有一台「夜鶯」，大家只要正常遊玩就可以得到，但其實它本來是作為隱藏機體登場的，經過公司內部討論，因為它很有吸引力，才加入到遊戲裡讓大家可以透過一般玩法取得。真蓋特龍與貝爾拜恩也是這樣，所以才用這樣的方式加入。



Q、玩家對《T》在地化語言版本的反應？

最上：之前《V》、《X》都有作在地化語言版本，我們這次也沒有違背玩家期待，都有做到玩家想要的東西。



Q、《機戰α》的二十周年快到了，《機戰》本身的三十周年也即將來臨，到時會有特別慶祝活動？

寺田：二十五周年的時候有作過活動，最上你覺得三十周年會有什麼活動呢？（最上給大家一個笑容）。（笑）對於即將到來的三十周年，自己也希望能給台灣玩家們帶來新的企劃活動，還請大家期待。這次我們也特地為各國收錄不同語言版本主題歌，這是因為「Jam Project」他們很重視海外國家，所以才要求作這個企劃，他們也很辛苦，比平常錄了四倍以上的音，才完成這樣的工作，還請大家慢慢享受。還有在 PV 裡面，有一個 Special Order 特別指令的要素，這個並不是每一關都會出現，而是要達成隱藏條件才能使用，大家可以來多加嘗試。

(gamebase)

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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