【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全Keyblade武器取得及評價

KINGDOM HEARTS 3 中最為重要的武器，當然就是Keyblade(キーブレード)了。在遊戲內可取得總共14把Keyblade(不計特典)，以下就提供它們的最終強化能力值、技能及變形等情報，不知道強化哪一把時不妨參考：
キングダムチェーン(Kingdom Key)
取得方法：初期持有
初期能力值：4,3
最終能力值：9,8
技能：
ドロー（吸引掉落物）
シチュエーションタイム（延長變形的可輸入時間）
變型：
2ndフォーム(2nd Form)
簡介：初期武器，強化至最終也不會有起色
強化推薦度：1/5
ヒーローズオリジン（Hero's Origin）
取得方法：完成大力士 (Olympus)
初期能力值：5,2
最終能力值：10,7
技能：
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
ディフェンダー (HP25%以下防禦力加2)
變型：
カウンターシールド (Counter Shield)
簡介：初期的物攻向武器，變形後能長時間開盾及有強力反擊
強化推薦度：1/5
シューティングスター（Shooting Star）
取得方法：完成 Twilight Town
初期能力值：3,5
最終能力值：8,10
技能：
マジックドロー (用魔法擊倒的敵人，無視距離吸收掉落物)
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
變型：
ツーガンアロー (Double Arrowguns)
マジックランチャー (Magic Launcher)
簡介：初期高魔攻武器，變形後的追蹤彈非常好用，第2階攻擊力高但頗大硬直
強化推薦度：2/5
ファボデピュティ（Favorite Deputy）
取得方法：完成反斗奇兵 (Toy Box)
初期能力值：6,3
最終能力值：10,8
技能：
ラックアップ (敵人的道具掉落率提升)
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
變型：
ブーストハンマー (Hyper Hammer)
ドリルバンチ (Drill Punch)
簡介：有罕有的Luck Up技能（要換作主手），兩階變形能力不俗，如為了掉寶率可考慮稍為強化
強化推薦度：3/5
エバーアフター（Ever After）
取得方法：完成魔髮奇緣 (Kingdom of Corona)
初期能力值：2,7
最終能力值：7,11
技能：
リーフベール (使用回復魔法時不會被打停)
エアロアップ (風系魔法傷害增加20%)
エアロガン (隨機發生終極風魔法)
變型：
ミラージュロッド (Mirage Staff)
簡介：風系魔法專精的武器，隨機風魔法非常匹配，變形後多重分身射擊（按迴避出分身）極強力
強化推薦度：4/5
ハッピーギア（Happy Gear）
取得方法：完成怪獸公司 (Monstropolis)
初期能力值：7,3
最終能力值：11,7
技能：
フォーカスコンバータ (全部Focus回復珠變成大)
フルMPバースト (MP全滿時MP消費技能傷害增加50%)
變型：
アサルトクロー (Agile Claws)
ツインヨーヨー (Twin Yo-Yos)
簡介：兩階變形都不錯，但本身魔攻低令技能不太配合
強化推薦度：2/5
クリスタルスノウ（Crystal Snow）
取得方法：完成冰雪奇緣 (Arendelle)
初期能力值：4,7
最終能力值：8,11
技能：
ブリサドアップ (冰系魔法傷害增加20%)
フリーズガード (不會陷入冰結狀態)
變型：
ブリザードクロウ (Blizzard Claws)
ブリザードブレード (Blizzard Blades)
簡介：冰系魔法專精武器，兩階變形性能非常優秀，但沒有隨機終極冰魔法
強化推薦度：3/5
ラダーオブフェイト（Wheel of Fate）
取得方法：完成魔盜王 (The Caribbean)
初期能力值：8,5
最終能力值：11,9
技能：
シチュエーションタイム（延長變形的可輸入時間）
ウォタガン(隨機發生終極水魔法)
變型：
ハイウインド(High Wind)
ストームフラッグ(Storm Flag)
簡介：物攻極高的武器，兩階變形都超強力，而且有隨機終極水魔法
強化推薦度：5/5
ナノギア（Nano Gear）
取得方法：完成大英雄聯盟 (San Fransokyo)
初期能力值：7,5
最終能力值：10.9
技能：
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
スタンガード (不會陷入麻痺)
變型：
ナノアームズ (Nano Arms)
簡介：變形後的Finish是遠程飛拳，防禦變全方位，但攻擊性能及技能平平而且只有一階變形
強化推薦度：3/5
スターライト（Starlight）
取得方法：完成 Keyblade Graveyard
初期能力值：4,4
最終能力值：9,9
技能：
MPヘイスト (MP回復速度加10%)
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
變型：2ndフォーム(2nd Form)
簡介：KH網頁版的Keyblade，能力值不高純粹給老Fans用
強化推薦度：1/5
ハニートレンタ（Hunny Spout）
取得方法：完成小熊維尼(100 Acre Woods)
初期能力值：6,5
最終能力值：9,9
技能：
ハーベスト (從版圖取得的食材增加1個)
シチュエーションタイム (延長變形的可輸入時間)
變型：
ハニーブラスター (Hunny Blasters)
スイートランチャー (Hunny Launcher)
簡介：兩式變形似Shooting Star，收集食材時用
強化推薦度：2/5
グランシェフ（Grand Chef）
取得方法：料理菜單完成所有Grand Menu
初期能力值：5,7
最終能力值：9,11
技能：
ウィザードスター (消費了的MP變作HP回復)
カリスマシェフ (料理時更容易大成功)
變型：
フライパン (Frying Pan)
簡介：魔攻頗高但變形能力平平，消費MP回HP實用，做料理前要換作主手
強化推薦度：3/5
クラシックノーツ（Classic Notes）
取得方法：遊玩所有Classic Kingdom
初期能力值：6,9
最終能力值：11,14
技能：
MPヘイスト (MP回復速度加10%)
MPヘイスト (MP回復速度加10%)
MPヘイスト (MP回復速度加10%)
變型：
ブーンハンマー (BOOM HAMMER)
クロックドリル (CLOCK DRILL)
簡介：魔攻頂級物攻也是極高，而且有30%加速MP回復，能力超班，用它配雷魔法掃卒亦一流
強化推薦度：5/5
アルテマウェポン（Ultima Weapon）
取得方法：合成
強化推薦度：5/5
簡介：本身能力已是頂級，Ultimate變形更會加一堆技能，毫無疑問是遊戲中最強的Keyblade，但取得方法相當麻煩，之後另一篇文章再述
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