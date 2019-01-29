【支持台獨？】繁體中文寫作「Taiwanese」　任天堂美國官網捱轟

日本任天堂（Nintendo）近日被發現在美國官網一則有關Switch的更新通知，一度將繁體中文及簡體中文的英文寫作「Taiwanese」及「Chinese」。 「Taiwanese」一出隨即在網上引起激辯，有網民更質疑任天堂此舉是變相支持「台獨」。及至周二（29日）下午，任天堂已將「Taiwanese」改為常用的「Chinese（Traditional）」。

該通知主要是宣布Switch推出系統更新，主機語言將可支援繁體中文及簡體中文。

據了解，涉事通知在周二（29日）發出，內容主要是宣布Switch推出系統更新，主機語言將可支援繁體中文及簡體中文。惟美國官網上，通知在列舉新增的語言類別時，將「Taiwanese」、「Chinese」、「Korean」並列。至於日本官網、香港官網及台灣官網，均統一顯示為「繁體中文」及「簡體中文」。

事件曝光後，任天堂已改回「Chinese（Simplified）」及「Chinese（Traditional）」。（網上圖片）

任天堂隨即被指變相支持「台獨」，雖然現時Switch尚未獲准進入中國市場，但微博上已引起一片口誅筆伐，有網民更稱「美任（美國任天堂）你幾個意思？繁體中文寫成台灣文？」。但亦有網民認為，有可能是員工筆誤。

及至周二下午，任天堂美國官網上的通知已將「Taiwanese」及「Chinese」改為常用作區分繁簡體的「Chinese（Simplified）」及「Chinese（Traditional）」。

（環球網）