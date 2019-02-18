《薩爾達:曠野之息》Zelda:BOTW 神級SpeedRun 半小時內爆機

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《薩爾達傳說:曠野之息》(The Legend of Zelda:Breath of the Wild)推出至今已接近兩年，但仍有不少專業機迷在挑戰SpeedRun/TimeAttack最快時間破關。最近有神人更突破30分鐘內關口：

衝破30分鐘關口現時成為世界第一的，是來自美國的玩家RasenUrns，他採用WiiU版遊戲以29:44完成。

Zelda:BOTW 的SpeedRun非常好看，因為它集合了很多Glitch、小技巧同時又是技術於一身。Link一起床已經用Glitch穿牆出去，口笛無限跑、乘石頭飛、穿牆直接入祠等更是必然技巧。更加有Glitch招踩盾在敵人頭上，再彈射到極高空滑行，全部都需要精密操作。最後亦要收集好最少限的武器來迎戰四屬性的加農分身，然後再決戰加農，一切都是在只有3格心心，無傷下完成。

不解謎開門，用glitch穿牆直接入祠

引敵人在下方使用射箭慢動作再踩盾，一彈升上超高空

3格HP進行加農5連戰，全程無傷完成

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