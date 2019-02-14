《Apex Legends》角色攻略：邦加羅爾技能介紹＆使用心得

【Apex Legends】8 個角色都有其團隊的價值，而大多數的角色技能都是一些在大逃殺遊戲中鮮見的內容。《Apex Legends》的邦加羅爾就正正與其他角色背馳，掌握著非常基礎﹑簡單的能力，但效果是很多玩靠了《PUBG》等食雞遊戲玩家都想要的技能。

被動技能：疾步

這個被動技能的效果非常簡單，邦加羅爾在奔跑時，受到攻擊將會提升移動速度一小段時間。坦白說，筆者認為這個被動技能在《Apex Legends》中不算出色，因為角色的移動速度都很快，在「跑﹑滑步﹑跳」的配合下，每個人都能快速地移動。「疾步」的用法反而不是在逃跑上，而是在突擊上。當邦加羅爾被攻擊時，可以在地下放出煙霧罐，再利用移速加乘的優勢從煙霧中突入側擊，特別是在屋區這些多掩體的地方穿梭。比較好的是，「疾步」不需要被擊中才發動，只要對方向邦加羅爾射擊即會發動，配合煙霧突進或可殺一個措手不及。

邦加羅爾（《Apex Legends》官方宣傳片截圖）

戰術技能：煙霧發射器

筆者上述說非常基礎的技能就是煙霧發射器，遊戲中沒有煙霧彈道具，只有邦加羅爾才可以透過技能發射煙霧罐。有玩《PUBG 》的玩家都知道，煙霧彈的作用非常大，一來可以為倒地的隊友帶來保護，二來可以作為虛攻，含糊敵方的視線。「煙霧發射器」非常適合和尋血犬配合，直接對敵人發射煙霧，再由尋血犬搜索敵人位置，喜歡玩配合的玩家可以嘗試這個簡單的二人合作。煙霧彈的發動等候時間很短，幾乎適合在任何被敵方攻擊的埸合使用，但是有一點要注意，如果小隊內沒有尋血犬，那就要避免直接把煙霧放在敵人的位置，這樣反而令伙伴失去敵人的蹤影，除非你有信心能配合「疾步」突擊，進行一對多的擊殺，否則還是以團隊戰為重點。

絕招：雷聲滾滾

邦加羅爾能呼叫緩慢散佈於整個場地的空襲，用法和直布羅陀的「防禦性轟炸」非常相似，扔出一個標示後，天空會掉下多個炸彈，但並不是馬上爆炸，炸彈安裝在地下一回後才會爆開造成傷害。「雷聲滾滾」的有效範圍比「防禦性轟炸」更大，但由於速度較慢的關係，更不是用來造成傷害。在屋區作戰時，使用「雷聲滾滾」可以限制敵人留在屋屋內，利用煙霧和疾步的優勢，快速突入造成擊殺，這才是真正目的，因此配合尋血犬和惡靈都可以帶來奇效。

角色定位

邦加羅爾是一個較平衡的角色，主要的作用在「煙霧發射器」上，防守時可以用作遮掩，進攻時又可以阻擋對方視線打突擊。最多可以儲存兩發的煙霧彈能發揮極大的作用，利用煙霧突擊，使邦加羅爾大多進行近﹑中距離的戰鬥，筆者建議主武器選擇小幫手（Wingman)或和平使者（Peacekeeper）為佳，其次就是有中距離能力的 R-99 或噴火槍。

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