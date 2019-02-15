《勇者鬥惡龍YourStory》8月上映　故事原案為五代《天空的新娘》

提到日本國民《DQ 勇者鬥惡龍》系列，想必許多玩家一定都印象深刻，不管是最早期一到三代的「勇者羅德」系列，或是四至六代的「天空」系列，乃至目前最新 11 代的《尋覓逝去的時光》，每一代的推出，都以豐富感人的故事劇情而吸引許多粉絲喜愛；而如今，據日本知名電影導演「山崎貴」表示，將正式於 8 月 2 日正式推出系列首款 CG 電影《Dragon Quest 勇者鬥惡龍 Your Story》，帶領玩家們重返《DQ》令人感動的劇情故事。

由官方這次所發表的電影版《Dragon Quest 勇者鬥惡龍 Your Story》，將由《DQ》系列之父「堀井雄二」擔任原作．監修，在音樂方面，也將邀請系列作曲家「すぎやまこういち（椙山浩一）」再度擔綱；同時本次電影除了將會由「山崎貴」擔任總監督．腳本之外，也將會由「八木龍一、花房真」擔任監督導演，為玩家們重新詮釋不一樣的《DQ》冒險！

至於在粉絲們最關心的電影版故事方面，目前確定本作將會以《天空》系列中橫跨祖、父、孫三代壯闊冒險的系列人氣作五代《天空的新娘》故事為主題，並將活用 3DCG 來演出，讓玩家們透過精緻的 3D CG 動畫，重返五代的世界觀，與主角一起尋找能夠穿戴使用天空勇者系列裝備的勇者，拯救自己被關在魔界之中的母親——

（gamebase）

附帶一提，提到《天空的新娘》系列，除了令人感動的主角與父親之間的親情描述之外（主角父親巴巴斯為守護主角而死那幕真是賺人熱淚，主角寵物殺人豹一直守著巴巴斯之劍等待主角回歸也很讓人感動），主角與女主角畢安卡、芙蘿拉之間的愛情新娘選擇（在新版中還有芙蘿拉的姐姐，第三名新娘候補登場），也一直是玩家們津津熱道的感動回憶；相信這次的 3D CG 動畫電影，一定也會讓人感動不已才是！



而更讓人期待的，是目前有關這次電影版的配音聲優方面，雖然目前官方尚未針對這部分進行公開，不過由於在之前《DQH 勇者鬥惡龍 英雄集結》中，官方曾經邀請「井上麻里奈」（飾演：畢安卡）、「花澤香菜」（飾演：芙蘿拉）等兩位聲優擔任兩大女主角配音演出，因此也不由讓人猜測，這次的電影版中，是否將會再度有這兩位參與演出？喜歡五代的粉絲們，千萬不要錯過官方後續更進一步的發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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