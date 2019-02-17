BioHazard RE2 生化危機2 攻略：幽靈生還者「強忍悲傷」流程攻略

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》(BioHazard RE2 惡靈古堡 RE2 ) 如果要說最令筆者動容和深刻的內容，定必是 Leon 線中的槍店老闆的小故事。看著至親至愛的人在面對變成喪屍，正常人也會和 Robert（羅伯特）一樣不願意承認事實，但最動人的是 Robert 勇於面對現實，並親手解決面前的問題。3 個 DLC 角色中，相信這也是眾多玩家最想了解的「IF」故事角色。

「強忍悲傷」

Robert 殺掉快要變成喪屍的女兒後，本來打算同赴黃泉，就在扣下機板時收到好友的無線電通話，指仍有一線的生機。Robert 強忍悲傷，離開女兒的屍體，前往直升機會合點，離開浣熊市。這個「IF」故事是筆者最不想承認的一個，沒有自殺的 Robert 減少了故事的悲劇成份，也沒有了遊戲本身病毒事件帶來的絕望感。

筆者試玩的通關時間（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

P-Z氣體喪屍

保護傘公司本來想用「P-Z氣體」解決喪屍危機，但沒想到「P-Z氣體」令喪屍突變，這些喪屍會雙眼發光，頭部會有紫色的的氣體霧出。當玩家殺死它們時，「P-Z氣體」會洩漏出來，太近的話會出現中毒狀態。遊戲中可以解毒的藍色藥草有二至三棵，玩家必須小心不要中毒太多次，中毒時角色的移動速度會大幅下降，不即時解毒基本上是過不了關。同時，攻擊「P-Z氣體喪屍」時，也會保持一定的距離，詳細的距離可看筆者的試玩影片了解。

炸彈喪屍運用技巧

「強忍悲傷」中除了出現背包喪屍外，更有背著炸彈的喪屍，只要射中炸彈就能產生爆炸，把附近喪屍一併消滅。當中有兩個位置要留意，第一是在剛進入地下設施時，有一隻背著炸彈的喪屍，玩家行到一半會有一隻利卡從天而降，所以要先把喪屍打倒，再行用炸彈殺掉利卡。第二個位置是在升降機前，等待升降機空地有大量喪屍，玩家要把樓梯上的那隻引到下面空地，利用炸彈殺掉空地上的所有喪屍即可。

+ 6 + 5 + 4

草藥選擇

由於「P-Z氣體喪屍」的關係，藍色藥草變得非常重要，不過藍色藥草＋綠色藥草又不能完全回血，所要玩家要好好選擇草藥。下升降機後的休息室有一部糖果機，可以從三色藥草中選擇其一，這裡先選擇紅藥草，而且不組合它。到了上層水道後的糖果機，可以選擇混合藥草（綠＋藍），這時就可以組合成三色藥草，取得最大效益。而本來身上的藍色藥草就可以和繞車旁背包喪屍的混合藥草（綠＋紅）組合另一個三色藥草。

+ 3 + 2

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