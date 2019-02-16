超罕有紅白機超級Mario　天價10萬美金拍賣成最貴遊戲

遊戲動漫
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遊戲除了開出來玩之外，有很多收集者也視之為珍藏，尤其是極為罕有的版本。近日在外國就有一隻天價Mario拍賣達10萬美元（約78萬港元），成為首款賣出達6位數美金之單頭遊戲。

海外媒體Kotaku報導了是次的拍賣項目，賣家經由遊戲鑑定公司Wata Games鑑定完遊戲後，拍賣出此款紅白機（日本是紅白機FC美國為灰機NES）《Super Mario Bros》，並達至$100,150美元成交。

10萬美元成交的超稀有未開封Mario，品質狀態為9.4及A++（Wata Games）

此超經典的紅白機Mario相信有不少機迷都玩過，但今次這盒則是極罕有的版本，是1985年最初版的Test Market Version，當時的灰機NES尚未全球性發售，只在紐約與洛杉磯出售少量「試水溫」。當時的主機套裝只包含遊戲《Duck Hunt》及《Gyromite》，此款Mario還需要另外購買，極為稀有之餘，拍賣的此盒遊戲更是未開封與保存完美。

單是此款同一盒面的MARIO已有11個版本，全部都有鑑定專家指出分別（Wata Games）

此版本與稍後1986年推出之版本，其最大分別只在於1985年測試初版是使用一張褪光紙貼紙（Matte Sticker）封住盒面頂部，而1986年版的貼紙則是光面貼紙（Gloss Sticker），而且盒背沒有了NES-GP編號。單單是這個毫不起眼的差別已令此物升價百倍。

執筆時競投中、同樣為1985年的Mario，但已開封及失去了Matte貼紙價格大跌

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