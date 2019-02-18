開箱試玩片 變形金剛 G2 Megatron 迷彩麥加登NY Toy Fair限定版

孩之寶的《變形金剛》（Transformers ）近年都會在NY Toy Fair期間在網上發售SEE NOW BUY NOW限定品，今年新作G2 Megatron 迷彩麥加登（Generations Selects WFC-GS01）連香港都可以訂，即來睇實物開箱片。

01宅民黨剛剛已經收到這款「變形金剛Generations Selects系列」航行家級G2 Megatron迷彩麥加登，它的螢光配色撞到「開晒花」，原來是用當年Generation 2系列為藍本，此版本取材於1995年G2麥加登，擁有特別迷彩塗裝，高7吋。內含高壓融合炮及可變形劍炮各一個，也可以將兩者組合成一個大型NFM粒子束炮。兩個武器在機器人和坦克形態下均可支援多種組合方式。

包裝盒的塗鴉感覺十分相當有型。（鍾世傑 攝）

反而盒內比較花巧，蜂巢型的格仔有點像電腦迷彩。（鍾世傑 攝）

包裝盒邊有貼紙封條，只能cut開式用熱風吹軟撕走。（鍾世傑 攝）

四肢的可動角度都算大，亦都有轉頸 轉腰，擺甫士基本是沒有難度。（鍾世傑 攝）

白頭灰臉紅眼配色搶眼，胸口更大大隻字印了MEGATRON字樣，相當之「韓系」！（鍾世傑 攝）

內含高壓融合炮及可變形劍炮各一個，也可以將兩者組合成一個大型NFM粒子束炮。兩個武器在機器人和坦克形態下均可支援多種組合方式。（鍾世傑 攝）

G2 Megatron 迷彩麥加登可以變成坦克車。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

這款figure本身來自《War for CybertronSiege》系列的麥加登，原版傾向重手舊化但呢款G2色就玩鮮豔配色，胸口更大大隻字印了MEGATRON字樣，相當之「韓系」！至於武器就有做綠黑漸變色，瞄準器等細位都有上色，細節位的確比一般版更多。加上有點軍事感的紙皮盒包裝，兩百幾蚊是相當值得收藏！$299.9



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