《超級龍珠英雄：世界任務》Switch版新情報公開

《超級龍珠英雄：世界任務》（Super Dragon Ball Heroes World Mission／スーパードラゴンボールヒーローズワールドミッション，中文名暫稱），官方特地公開本次 Switch 版情報！日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 4 月 4 日在 Nintendo Switch 主機上推出，定價 6,800 日圓，以人氣大型機台卡牌對戰遊戲為題材的《超級龍珠英雄：世界任務》，官方特地公開本次 Switch 版「卡片編輯」等新追加要素情報要給玩家們知道！

本作為一款將目前正在日本營運中的人氣大型機台卡牌對戰遊戲《超級七龍珠英雄》移植到 Switch 主機上重新推出的卡牌對戰 RPG，除了原有內容之外，這次還配合 Switch 版加入許多新追加的功能，例如像是本次新公開實裝的「卡片編輯（カードエディット）」就是其一。

這次新實裝的「卡片編輯」，顧名思義，就是當玩家們入手空白卡之後，就可以在這些空白卡上面加入自己想要的插圖與效果、能力，藉此打造出自己的原創卡片登場的新功能。不過想要製作出高性能的原創卡，相對就需要高稀有度的空白卡，而且玩家們在製作原創卡的時候，還可以針對必殺技所需要的能量數、技能與 CAA 等部分進行細部調整，玩家們可以好好利用這點，打造出自己專屬的最強原創卡，讓自己這場《七龍珠》冒險更加得心應手！

而除了卡片編輯之外，在本次 Switch 版中，還加入了可以讓玩家們在「創建模式」（クリエイションモード）裡製作自己專屬原創任務，並透過線上分享給其他玩家下載挑戰的「任務編輯」（ミッションエディット）要素，也讓遊戲的趣味性與耐玩性更加提升，為玩家們帶來更多遊戲樂趣體驗！

除此之外，官方也宣布，在這次的 Switch 版中，除了將會收錄之前曾公開，由《七龍珠超》作者「とよたろう」為本作擔任設計的新角色「希拉斯」（シーラス）之外，還會有由希拉斯所創造的 AI 生命體「阿姆茲」（アムズ）登場，而且這個 AI 生命體，還將會有右半身是賽魯，半身是弗力札的第二型態，並以故事關鍵的形式亮相在玩家們面前，也是喜歡《七龍珠》的粉絲們到時所不能錯過的唷！

最後官方也宣布，在這次的 Switch 版裡面，還將會收錄一個卡片張數與稀有度都會有所限制的線上對戰規則玩法「極限對戰」（リミテッドバトル）登場，當玩家們在這個極限對戰模式下獲勝，將可以獲得豪華報酬獎勵，而且隨著玩家勝利次數愈多，獲得道具獎勵的稀有度也會不斷提升，想要入手稀有道具的玩家們，到時可要好好把握！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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