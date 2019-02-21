《One Piece尋秘世界》下月推出　提高海賊業力可解鎖隱藏角色！

【One Piece World Seeker / 海賊王 尋秘世界】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 14 日在日本 PS4 主機推出，並將同步在台推出 PS4／Xbox One 繁中版，PC 繁中版則是預定 3 月 15 日在 Steam 上架的同名人氣動漫改編動作冒險新作《One Piece World Seeker 航海王 尋秘世界》（港譯：海賊王），官方特地公開本作新系統「海賊業力（海賊カルマ）」的最新介紹影片讓玩家們欣賞！

在遊戲中，這個海賊業力會隨著玩家們完成各種任務或採取各種行動而產生累積改變，累積之後除了會讓魯夫（港譯：路飛）與其他角色之間的友好度產生改變，也會對故事走向造成影響，並可以透過海賊業力的累積解鎖新的支線任務與故事劇情發展（如海賊業力提升後，可以解鎖讓「紅心海賊團（ハートの海賊団）」的死亡醫生「羅（ロー）」、海賊派遣組織「巴其速遞（バギーズデリバリー）」（港譯：巴基速遞）總帥「小丑巴其（バギー）（港譯：小丑巴其）」等角色登場），為遊戲帶來更多的樂趣體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO