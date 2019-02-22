Dead or Alive 6最新影片示範爆衣打甩Bra　TECMO捍衛核心價值？

性感美女格鬥遊戲Dead or Alive 6（DOA6）推出在即，資訊和影片量亦開始增加，而從最近公開的影片有驚人發現，就是今集的爆衣系統竟然可以打到「甩Bra」！

從稍早前的一段影片所見，Christie被Hitomi的Break攻擊打中吹飛後，再站起來時原本穿著的性感黑色胸罩已消失不見了。只不知是Hitomi的崩拳力度太猛，連布料也被打成碎片；還是因為Christie的胸罩是前扣式，所以一拳就被打掉...不對，也有可能是後扣式，只是Hitomi的崩拳有「隔山打牛」的功夫，拳勁透過身體打穿後面的扣...真是心裡心裡有個謎，難解難計～

說起來，之前已經多次傳出Dead or Alive 6（DOA6）因為各種「大人的原因」而不得不做一些「走甜」工作，但其實團隊仍然在費煞思量在遊戲各處捍衛大家的「核心價值」。又，宅民黨和KOEI TECMO DOA6製作人新堀洋平的訪問中亦提及今集「物理」表現大幅提升，由以上影片所見果然不假。

另外順帶一提，約一星期前（2月15~17日）在日本福岡舉行的格鬥遊戲大會「Evo Japan 2019 」，其中有一段DOA6的直播stage（DOA是EVO常設賽事項目），主持人先利用遊戲的定格功能，將男角色臉部貼在女角下體、有如性交過程一般的姿態定格，再從不同角色觀賞；然後更就找來兩位身材火辣的模特兒同台演出。兩位模特更在台上作出拍打對方臀部、「躉波」（刻意上下擺動身體令乳房大幅搖動）等不雅動作，結果令Evo創辦人Joey Cuellar忍不住下令要終止直播。此演出的尺度是否過火就不予評論，但從此事亦可見，DOA製作團隊對「Sexy」是如何堅持呀。

很老實，在遊戲中將「不雅動作」定格再多角度觀賞這回事，相信很多擁有紳士靈魂的熱血男孩都做過...來源：Evo當日直播畫面

沒錯，真是一巴掌打下去的。來源：Evo當日直播畫面

事後在Twitter上有關腰斬DOA直播的發言，指該DOA環節不符合Evo的核心價值。但該帖文已被刪除，圖片由google頁庫存檔截取。

《Dead or Alive 6》將於2019年3月1日推出，平台為PS4、Xbox One、PC以及街機。

官方網頁

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