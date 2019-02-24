【Switch】 《Guilty Gear 聖騎士之戰》20周年紀念包推出　

日本 Arc System Works 宣布，預定於 2019 年 5 月 16 日在 Nintendo Switch 主機上推出官方旗下人氣 2D 對戰格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》20 周年紀念包《Guilty Gear 20th Anniversary Pack》（聖騎士之戰 20周年紀念包）讓玩家們收藏選購，定價 3,200 日圓。

（Gamebase）

在這次官方所公開的《聖騎士之戰 20周年紀念包》方面，這是將官方所推出的人氣高速對戰動作格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》，與《聖騎士之戰XX》系列最終作《Guilty Gear XX Accent Core Plus R》（聖騎士之戰XX ΛCore+ R）等兩款遊戲給同梱推出的合輯版本。

而官方這次除了宣佈將於 5 月 16 日推出這款系列同梱合輯版讓喜歡系列作的粉絲們收藏之外，也宣佈將會針對本版本推出內含系列秘藏設定資料集等特典一起同梱的「Limited Edition」極限版，定價 12,800 日圓，喜歡《聖騎士之戰》系列的粉絲們，可要好好把握這次能夠一次完整收藏系列作的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO