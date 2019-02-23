【Switch】日本戰國忍村經營　《合戰!!忍者村》2月28日正式推出

日本Kairosoft宣布，預定於2019年2月28日起在Nintendo Switch主機上推出一款新作遊戲《合戰!!忍者村》（合戦!!にんじゃ村），定價1,200日圓，並自2月21日即日起開放本作預先下載讓玩家們先行下載安裝。

本作為一款以日本忍者村作為主題的戰國模擬策略遊戲，玩家們在遊戲中可以來經營自己的忍者村，使用自己培育出來的忍者部隊來互相攻防對戰，完成天下一統的終極目標。在遊戲中，玩家們除了可以販售村子裏的村人（其實是忍者）做出來的商品，或是利用村子裏採掘的木材與礦石來賺取金錢之外，還可以用賺來的金錢作為軍資金來進行村人的修行或是購買裝備武器，或是藉此增加兵力，讓村子的戰力更加提升。

而且在遊戲中，村民們還可以透過不斷反覆修行來學習各式各樣的技能使用，並透過武器與鎧甲等防具的裝備使用，讓整體軍力更加提升；同時在遊戲中，除了各忍者村之間的對抗競爭之外，還將會收錄各式各樣日本戰國知名的歷史名將登場，喜歡日本戰國的粉絲們可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO