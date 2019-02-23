【Pokémon GO】「轉隊獎章」釋出　訓練員可選擇跟朋友同隊！

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，官方正式宣布自即日起在遊戲內商店開放「轉隊獎章」登場，讓玩家們可以更換自己的隊伍，與家人朋友選擇相同的隊伍一起來攻略佔領道館！

在《Pokémon GO》中，當玩家們首次登入遊戲，就需要從靈犀隊／叡智隊／武勇隊（也就是一般訓練家們熟悉的紅隊、黃隊與藍隊）中選擇其一做為自己的陣營；但由於選隊之後無法更換，因此造成許多玩家無法與自己的家人朋友在同一個隊伍中一起來攻略道館。而官方也表示，由於長期以來收到許多訓練嘉表示，希望與自己的朋友加入相同隊伍等希望轉隊的要求，因此決定開放轉隊功能讓訓練家們使用。

自台灣時間 2 月 27 日起，遊戲內將開放轉隊功能，訓練家可以在商店以 1,000 寶可幣的價格來購買轉隊獎章，藉此來轉換自己的隊伍，讓自己能與家人朋友共同一隊，一起在道館努力奮戰（購買轉隊獎章後，點擊精靈球圖示→包包後，即可開啟選隊畫面）。不過訓練家們要注意，轉隊獎章一年僅限購一次（也就是一年只能轉一次隊），因此訓練家在轉隊的時候可要慎選，免得選錯隊伍又要再等一年才能轉隊了！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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