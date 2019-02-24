迷宮探索RPG新作情報公開　 《風塵英雄》25周年紀念作將面世？

日本 Spike Chunsoft 宣布，目前正在積極開發一款新作「迷宮探索 RPG」，並將於近期正式公開有關這款新作遊戲包括平台、遊戲名稱、價格、發售日與遊戲內容等相關最新情報。

雖然官方目前並沒有公開有關本作最新情報，不過從官方目前所公開的宣傳詞「1000回では遊び尽くせない奥深さ、再び（就算玩個 1,000 次也玩不膩的樂趣即將再臨」、「いつでも、どこでも、潜りまくれ！（隨時隨地都能潛入其中！）」來看，加上伴隨著本作公開同步釋出，類似官方旗下《不可思議迷宮》系列作《風塵英雄》的登場人物「阿龍（お竜）」的圖樣，不禁令人好奇，本作究竟是否會是《風塵英雄》系列新作？而從隨時隨地都能玩來看，遊戲平台也有可能會是手機或是 Switch 之類移動平台也說不定？

附帶一提，《風塵英雄》（風来のシレン）系列自 1995 年發售以來，如今也即將於 2020 年迎接系列 25 周年紀念，從這個角度來看，官方現在宣布預定推出 25 周年紀念作的可能性可說是非常的高，對於喜歡《風塵英雄》系列作的粉絲們來說，或許也是個回味系列魅力樂趣的大好機會？



【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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