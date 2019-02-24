《佐賀偶像是傳奇》獲得東京動畫節大賞2019 Anime of the Year

「東京動畫節大賞 2019（簡稱TAAF 2019）」發表了「Anime of the Year 部門」的作品獎與個人獎得主，作品獎由電視動畫《佐賀偶像是傳奇》拿下，劇場版部分則是《名偵探柯南 零的執行人》。個人獎由宮野真守等四位得獎。

TAAF 2019的「Anime of the Year 部門」是從2018年度中（自2017年10月15日起到2018年10月13日止），在日本國內上映、播放的524部作品中所選出的最優秀作品及個人，頒發「作品獎」、「個人獎」、「動畫粉絲獎」等獎項的一項企劃。先前已經揭曉了「動畫粉絲獎」由《BANANA FISH》奪得。

獲得作品獎的《佐賀偶像是傳奇》是由MAPPA x AVEX PICTURES x Cygames三方共同合作推出的新感覺喪屍偶像系動畫，在去年秋季動畫中造成許多討論，也是許多動畫粉絲相當推薦的作品。獲得劇場版動畫作品獎的《名偵探柯南 零的執行人》創下系列最高票房，安室透也正式躋身主角之列。

個人獎的部分，原作腳本部門由《比宇宙更遠的地方》花田十輝獲得；導演演出部門由《搖曳露營△》的京極義昭獲得。動畫師部門是為《夏空》題字的刈谷仁美獲得；音響表演部門由以演員、歌手、聲優三種身分活躍的宮野真守獲得。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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