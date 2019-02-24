《鬼哭邦》最新情報畫面公開　穿梭現世、幽世助亡魂轉生動作RPG

日本 Square Enix 預定於 2019 年夏天在 Nintendo Switch／PS4／PC 等平台推出的全新動作 RPG《鬼哭邦》（鬼ノ哭ク邦，中文名暫稱），官方特地公開本作世界觀設定與遊戲系統最新情報要給玩家們搶先確認。

由 Tokyo RPG Factory 所開發、之前曾開發《半熟英雄》等人氣作的「時田貴司」擔任主製作人、層參與《Lord of Vermilion 紅蓮之王》系列的「タイキ」擔任角色設計、曾製作《Another Eden：穿越時空的貓》等人氣作樂曲的「土屋俊輔／Mariam Abounnasr」擔任音樂製作，並邀請日本動畫大師「湖川友謙」為本作日文名稱題字的《鬼哭邦》，將會以一個有著「輪迴轉生」概念的世界做為舞台，帶領玩家們展開一場前所未有的世界穿越冒險。

（Gamebase）

在遊戲中，玩家們將化身為一名專門負責救濟處理因為受死亡所苦而無法輪迴轉生，並因此而魔物化的徬徨死者亡魂「迷人」（迷イ人）的「逝人守護者」（逝ク人守リ）其中之一的主角「鬼燈」，並穿梭於生者所在的「現世」（現シ世）與死者所在的「幽世」（幽リ世）等兩個世界，將「迷人」們的困惑給一一斬斷，幫助他們前往來世重新輪迴轉生。

+ 4 + 3 + 2

主角「鬼燈」（カガチ）

負責守護輪迴轉生的逝人守護者，把「將亡逝者的靈魂順利接引到來世」視為自己的使命，為了實行任務，就算要用自己的雙手結束他人的生命也毫不猶豫。在一次任務中與某名神祕少女相遇後，開始被捲入這場血的命運之中——

神祕少女與黑衣騎士

對本次故事有著重要關鍵的兩名神秘角色，在遊戲中他們將會與主角「鬼燈」有著密切的關連——

+ 2

附帶一提，雖然「迷人」在魔物化之前，可以藉由「逝人守護者」加以淨化讓他們重新轉生到現世裡，但某些有著純粹且強烈念想的「迷人」們，卻有可能因為這份強烈念想而不會魔物化，而是成為所謂的「鬼人」（鬼ビ人）。在遊戲中，這些「鬼人」們雖然會失去自己原本的記憶，但卻有著強烈的意志與強大的力量，玩家們可以在幽世裡與這些「鬼人」相遇，並借助他們的力量來進行戰鬥。

在本作中，對主角「鬼燈」來說，這些「鬼人」們就相當於職業一般的存在。主角可以透過讓這些「鬼人」進行附體依附在自己的肉體上，藉此得到強大的力量與魔物進行戰鬥。由於不同的「鬼人」，都有擅長的刀、槍、斧、弩等各種不同擅長的武器與技能，因此要選擇哪個「鬼人」來附體，將會是戰鬥的重要關鍵所在。

而且在遊戲中，這些「鬼人」還會隨著不斷戰鬥而成長，藉此學會各式各樣的技能，讓玩家們可以配合自己的戰鬥風格來自訂最適合自己的「鬼人」。同時在戰鬥時，玩家們還可以因應戰況隨時即時地切換附身的「鬼人」（職業），也讓遊戲的戰略性與戰鬥的變化性更加豐富！

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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