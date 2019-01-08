【蜘蛛宇宙】6隻蜘蛛俠仲唔夠？　續集再添日本成員：東映蜘蛛俠

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）毫無疑問絕對是2018年最優秀的超級英雄電影作品之一，甚至也被譽為是影史最棒的電影之一。這部由Sony Pictures所推出的動畫長片，劇情描述Miles Morales版蜘蛛俠的起源故事。

本片同時受到了觀眾與影評的青睞，因此Sony Pictures推出《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的續集絕對是時間早晚的問題。而根據《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》執行製作人：Phil Lord的說法，「東映蜘蛛俠」很有可能在續集登場。

地獄來的使者，蜘蛛俠！（網上圖片）

深受觀眾喜愛的「蜘蛛俠們」有無可能再＋１

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》為觀眾帶來相當驚人的視覺特效，以及獨特又有趣的故事。本片集結了6位風格迥異的「蜘蛛俠們」一同踏上一場史詩般的任務，試圖阻止金霸王（Kingpin）摧毀現實。片末他們成功了，這幾位分別來自不同時空的蜘蛛俠們也再度回到了自己的世界，但依然留下了他們可能會再度聚首的伏筆。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》有6位蜘蛛俠現身。（劇照）

雖然《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》首集中的六位蜘蛛俠們已經帶來了相當有趣的化學反應，但某些粉絲也相當期待可以在未來看到一些新面孔。而如果事情順利的話，其中一位新角色將會來自日本：東映蜘蛛俠。

Phil Lord在Twitter上向粉絲們「暗示」，東映蜘蛛俠很有可能將在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集中登場。這位執行製作大膽提出了這個點子，但前提是──《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的北美票房必須要達到2億美金，一切才有希望。

東映蜘蛛俠很有可能將在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集中登場。（Twitter）

本片現階段的北美票房已達1億40萬美金，也超過預設目標的一半，海外票房的部份則來到了1億90萬美元。針對上述目標，本片的好評不斷似乎是個機會，可以藉着粉絲口耳相傳讓《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的映期延長再加碼，讓本片在稍嫌平淡的一月檔期中也能持續找到它的立足點。

踩好踩穩囉！（劇照）

通通摻在一起做成《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙2》？

這個由《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》執行製作人所提供的資訊，無非讓許多粉絲增添更多期待。每位粉絲心目中都有着一位他們希望能夠在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中看到的「蜘蛛俠」：無論是Man-Spider、印度蜘蛛俠（Spider-Man India）、或是由Tom Holland詮釋的那位「Spider-Man」。

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+ 5 + 4 + 3

Phil Lord並未正面回應任何一個來自粉絲們的意見，但若能有機會在續集中看到東映蜘蛛俠與Peni Parker聯手出擊，粉絲們對此都感到相當期待──然而，我們還不知道Peni Parker是否會在續集中現身；還是說我們有可能會在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集中看到Miles Morales與Gwen Stacy遇上另一批全新的蜘蛛俠們也說不定。

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+ 6 + 5 + 4

我們除了有機會期待在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集中看到東映蜘蛛俠之外，在本片片尾短暫現身，住在未來紐約市的「蜘蛛俠 2099」Miguel O’Hara與夥伴透露了他擁有穿越時空的能力，這是否也暗示了他很有可能將在續集中成為主要角色……？

「蜘蛛人 2099」Miguel O’Hara （網上圖片）

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